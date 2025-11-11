Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron ante los italianos y definirán su futuro en las ATP Finals

Horacio Zeballos y Marcel Granollers no pudieron continuar con su inicio triunfal en las ATP Finals. La dupla hispano-argentina, tercera del ranking mundial, cayó ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6(4) y 6-4 en la segunda fecha del Grupo Peter Fleming, en el Inalpi Arena de Turín.
El duelo prometía ser una de las grandes atracciones de la jornada: de un lado, los campeones de Roland Garros y el US Open; del otro, los vencedores de Wimbledon. Y el desarrollo estuvo a la altura de las expectativas. Durante el primer set, ambos equipos mostraron un altísimo nivel de servicio y apenas cedieron oportunidades de quiebre. Sin embargo, el tiebreak inclinó la balanza hacia el lado local, con Vavassori y Bolelli más certeros en los puntos clave.
En el segundo parcial, una única rotura temprana bastó para marcar la diferencia. Los italianos aprovecharon su única chance de break y, sostenidos por el impulso del público, se quedaron con un triunfo que les aseguró el pase a semifinales. Zeballos y Granollers, en tanto, intentaron reaccionar sobre el final pero no lograron quebrar el sólido servicio rival.
A pesar del traspié, el balance de la temporada para el argentino y el catalán sigue siendo sobresaliente: cinco títulos, incluidos dos Grand Slam y coronas en Madrid, Basilea y Bucarest. Además, se garantizan cerrar el año dentro del Top 3 de la clasificación mundial.
La dupla, que ya fue finalista en las ATP Finals 2023, definirá su futuro en el torneo este jueves, cuando enfrente a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, la pareja número uno del mundo. Será un duelo decisivo para avanzar a las semifinales y mantener vivo el sueño de conquistar el único gran título que aún les falta juntos.
Próximo partido:
Zeballos/Granollers vs. Cash/Glasspool — jueves, horario a confirmar
Transmisión: en vivo por Disney+ (Plan Premium).