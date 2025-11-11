Horacio Zeballos y Marcel Granollers cayeron ante los italianos y definirán su futuro en las ATP Finals

El duelo prometía ser una de las grandes atracciones de la jornada: de un lado, los campeones de Roland Garros y el US Open; del otro, los vencedores de Wimbledon. Y el desarrollo estuvo a la altura de las expectativas. Durante el primer set, ambos equipos mostraron un altísimo nivel de servicio y apenas cedieron oportunidades de quiebre. Sin embargo, el tiebreak inclinó la balanza hacia el lado local, con Vavassori y Bolelli más certeros en los puntos clave.