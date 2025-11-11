El renacer de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH cambió la historia del deporte y rompió estigmas en todo el mundo

Cuando Magic Johnson anunció en 1991 que era portador del virus del VIH, el impacto fue inmediato y profundo. La noticia sacudió al mundo del deporte y a la opinión pública internacional, en una época en la que el virus estaba rodeado de miedo, desinformación y prejuicios. Pero su decisión de hablar abiertamente sobre su diagnóstico cambió el rumbo de la conversación global: convirtió una tragedia personal en un símbolo de esperanza y educación.