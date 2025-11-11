Encuentros LA GACETA: “El campo sigue esperando reglas claras para poder producir”, aclaró Frías Silva (h)

Durante su participación en una nueva edición de Encuentros LA GACETA, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), reflexionó sobre el escenario que atraviesa el sector agropecuario en medio de la inestabilidad política y económica. “Hoy las instituciones tenemos el gran desafío de hacer una lectura sobre el futuro para poder seguir defendiendo la producción en la Argentina”, planteó.