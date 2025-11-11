Encuentros LA GACETA: “El campo sigue esperando reglas claras para poder producir”, aclaró Frías Silva (h)

Durante su participación en una nueva edición de Encuentros LA GACETA, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), reflexionó sobre el escenario que atraviesa el sector agropecuario en medio de la inestabilidad política y económica. “Hoy las instituciones tenemos el gran desafío de hacer una lectura sobre el futuro para poder seguir defendiendo la producción en la Argentina”, planteó.
Frías Silva remarcó que el reciente resultado electoral nacional, que sorprendió por la amplitud del triunfo del oficialismo, obliga al campo a analizar con atención los cambios que podrían venir. “Estamos hablando de reformas laboral, tributaria y previsional; se están subiendo muchos temas importantes a la mesa, y ojalá eso traiga un cambio que haga viable la producción”, señaló.
“La Argentina no es competitiva con estos costos”
El dirigente sostuvo que los precios internacionales de los productos agrícolas “no están mal”, pero el problema radica en la estructura interna. “A niveles históricos los precios son competitivos; el problema es que la Argentina no lo es. Con el nivel de costos que tenemos, es directamente imposible competir”, enfatizó.
Entre los factores que afectan la rentabilidad del sector, Frías Silva mencionó las retenciones, la presión impositiva y la falta de infraestructura. “Si se eliminaran las retenciones, el NOA y el NEA tendrían una fuerza productiva muy distinta. Nos correría la frontera agrícola enormemente”, sostuvo.
Además, cuestionó las distorsiones del sistema tributario. “Tenemos saldos a favor de IVA que se incrementan año a año. Compramos insumos con un IVA y vendemos con otro. Eso genera desajustes. A eso se suman los ingresos brutos en las provincias, los convenios multilaterales, y una burocracia que nos obliga a tener empleados permanentes para controlar impuestos. Si te equivocás, tenés multas federales”, explicó.
“El productor está agotado”
Frías Silva reconoció que el productor tucumano atraviesa una etapa de desgaste. “Estos últimos tres meses parecieron veinte años. Estamos agotados. Venimos de malas campañas, con necesidad de recomponer capital de trabajo y arrancamos una campaña nueva tomando deudas enormes”, expresó.
Aun así, sostuvo que existe un atisbo de esperanza. “Hoy vemos una luz en el camino, porque estamos discutiendo temas de fondo. Lo único que pedimos es que los políticos sean responsables al tomar decisiones. No puede ser que cada elección parezca el apocalipsis. Necesitamos previsibilidad para seguir produciendo”, afirmó.
Finalmente, el titular de la Sociedad Rural de Tucumán resumió el sentimiento del sector: “Queremos que nos dejen trabajar. Si hay reglas claras y responsabilidad política, el campo puede volver a ser el motor que empuje a la Argentina hacia adelante.”