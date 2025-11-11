Secciones
DeportesFútbol

“Parece que París fue un infierno y tampoco fue así”: Messi se sinceró sobre su paso por PSG

El rosarino recordó su etapa en Francia, reconoció que no se sintió cómodo dentro de la cancha, pero valoró la experiencia familiar que vivió junto a los suyos.

“Parece que París fue un infierno y tampoco fue así”: Messi se sinceró sobre su paso por PSG
Hace 1 Hs

En una extensa entrevista con el diario Sport de Barcelona, Lionel Messi volvió a repasar algunos capítulos de su carrera y se detuvo especialmente en su paso por el Paris Saint-Germain. En un tono relajado y sin resentimientos, el capitán argentino reflexionó: “Parece que París fue un infierno y tampoco fue así”. La charla se produjo en un momento particular, cuando el medio catalán se prepara para premiarlo como el jugador más querido en la historia del club azulgrana.

El rosarino admitió que aquella etapa no fue sencilla desde lo futbolístico. “Cuando digo que no la pasé bien es porque no me sentía bien en lo que hacía, en lo que me gusta: jugar al fútbol, entrenar, competir. No fue por una lesión, simplemente no me sentía yo”, explicó. Sin embargo, aclaró que esa incomodidad profesional no se trasladó a su vida personal ni familiar.

“Tuvimos una experiencia muy buena como familia. Era la primera vez que salíamos de Barcelona y todo era nuevo para nosotros. La ciudad es espectacular y la disfrutamos mucho”, contó el “10”, quien resaltó que París significó una etapa de transición tras su inesperada salida del Barcelona. Pese al contraste, aseguró que con el tiempo aprendió a valorar lo vivido.

Una etapa con enseñanzas y nuevos comienzos

Messi reconoció que el desarraigo influyó en su adaptación, pero que hoy puede mirar esa experiencia con otra perspectiva. “Fue muy difícil porque todo era diferente, pero ahora, viéndolo con distancia, me dejó muchas cosas positivas”, afirmó.

Ya instalado en el Inter Miami, el capitán argentino dice haber encontrado la estabilidad que necesitaba. “Acá estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día. Es una vida muy similar a la que tenía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los chicos muy cerquita y todo a mano”, señaló. Una frase que marca el contraste entre aquella etapa turbulenta y el presente sereno de quien volvió a sentirse feliz dentro y fuera de la cancha.

Temas Lionel MessiFranciaFútbol Club BarcelonaSelección Argentina de fútbolParis Saint-Germain Football ClubInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Messi volvió al Barcelona: el sentido posteo que emocionó a todos

Un medio español filtró la posible fecha y sede para la Finalíssima entre la Selección Argentina y España

Un medio español filtró la posible fecha y sede para la Finalíssima entre la Selección Argentina y España

La difícil decisión que evalúa Scaloni con una figura de la Selección para el amistoso ante Angola

La difícil decisión que evalúa Scaloni con una figura de la Selección para el amistoso ante Angola

“No quiero ser una carga para la Selección”: Messi habló sobre su presencia en el Mundial 2026

“No quiero ser una carga para la Selección”: Messi habló sobre su presencia en el Mundial 2026

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
5

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Agenda de TV de hoy: Alcaraz en el ATP Finals, la Reserva de Atlético busca el pase a cuartos y el Mundial Sub-17

Agenda de TV de hoy: Alcaraz en el ATP Finals, la Reserva de Atlético busca el pase a cuartos y el Mundial Sub-17

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Comentarios