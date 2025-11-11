“Parece que París fue un infierno y tampoco fue así”: Messi se sinceró sobre su paso por PSG

Ya instalado en el Inter Miami, el capitán argentino dice haber encontrado la estabilidad que necesitaba. “Acá estamos bien, disfrutamos de la ciudad, del día a día. Es una vida muy similar a la que tenía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los chicos muy cerquita y todo a mano”, señaló. Una frase que marca el contraste entre aquella etapa turbulenta y el presente sereno de quien volvió a sentirse feliz dentro y fuera de la cancha.