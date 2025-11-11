“No quiero ser una carga para la Selección”: Messi habló sobre su presencia en el Mundial 2026

El rosarino explicó que la preparación con el Inter Miami será clave para evaluar su estado antes del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. “Nuestra temporada es diferente a la de Europa. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos antes del Mundial. Tengo que ver el día a día si realmente me siento bien para estar como me gustaría”, señaló en diálogo con Sport, en una charla a corazón abierto.