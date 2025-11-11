Argentinos complicó al “Millonario”: ¿qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores?

La derrota de River contra Boca en la fecha 15 del Clausura 2025 alteró por completo el panorama del conjunto de Núñez en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026. El resultado en La Bombonera lo relegó en la tabla anual y lo obligó a mirar de reojo los partidos restantes de la Liga Profesional, donde otros equipos también pelean por el ansiado boleto continental.