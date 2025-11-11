Secciones
Argentinos complicó al “Millonario”: ¿qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores?

El equipo de Núñez perdió terreno en la tabla anual y ya no depende de sí mismo para asegurar su lugar en el certamen continental.

La derrota de River contra Boca en la fecha 15 del Clausura 2025 alteró por completo el panorama del conjunto de Núñez en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026. El resultado en La Bombonera lo relegó en la tabla anual y lo obligó a mirar de reojo los partidos restantes de la Liga Profesional, donde otros equipos también pelean por el ansiado boleto continental.

Tras el Superclásico, el “Millonario” se mantenía en la tercera posición con 52 puntos. Sin embargo, la victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano lo desplazó al cuarto lugar, dejándolo sin control de su destino. Si el torneo terminara hoy, el “Bicho” ocuparía el puesto de repechaje, mientras que River debería esperar un tropiezo de sus rivales para recuperar su plaza.

La jornada también dejó una buena noticia: la derrota de Riestra frente a Independiente impidió que el “Malevo” lo superara en la acumulada. Con ese escenario, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo necesita sumar ante Vélez en la última fecha y confiar en que Argentinos, Racing, San Lorenzo o Tigre no lo alcancen. Boca, por su parte, ya aseguró el segundo puesto en la general, lo que reduce los lugares disponibles.

Un cierre con cuentas y esperanza

Más allá de la presión, el “Millonario” podría beneficiarse de una combinación de resultados. Si Central o Boca conquistan el Torneo Clausura, liberarían un cupo para la Copa, permitiendo que River acceda directamente a la fase de grupos. En caso de consagrarse campeón del Clausura, obtendría su pase de manera automática.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca Juniors Asociación Atlética Argentinos JuniorsMarcelo GallardoArgentinaLa BomboneraEstadio Alberto J ArmandoLiga Profesional
