Se reveló quién le abrió las puertas del Camp Nou a Lionel Messi para tomarse las fotos que recorrieron el mundo

El astro argentino compartió en sus redes una publicación que rápidamente se volvió viral. En ella escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”. La frase generó una ola de nostalgia entre los hinchas culés y en el mundo del fútbol.