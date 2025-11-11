Una pareja filmaba su paseo romántico y se cruzó con Lionel Messi: así fue el momento viral

Una pareja vivió un momento inesperado mientras grababa un video para TikTok durante una cita romántica por las calles de Barcelona. En la escena, que se viralizó en cuestión de horas, se observa cómo Lionel Messi pasa tranquilamente detrás de ellos, ajeno a la cámara y al revuelo que su sola presencia suele causar. Lo que parecía un simple recuerdo terminó convirtiéndose en contenido viral y en una historia que recorrió el mundo digital.
En el video, el joven le entrega flores a su pareja mientras el rosarino, vestido de manera informal, camina a poca distancia. La sorpresa y alegría de los protagonistas fue inmediata: la coincidencia transformó la grabación en tendencia, con miles de comentarios celebrando la casualidad de cruzarse con una de las figuras más admiradas del deporte mundial.
El episodio ocurrió durante la estadía de Messi en Barcelona, ciudad a la que regresó tras cuatro años sin pisar oficialmente el Camp Nou. Su visita fue breve y emotiva: el ídolo quiso reencontrarse con el estadio donde vivió los momentos más importantes de su carrera y donde aún lo esperan miles de fanáticos. Su aparición nocturna fue tan inesperada que ni el propio club estaba al tanto de su presencia.
ð¤¯ð¦ð· Imaginate grabar un video en las calles de Barcelona y que pase el mismÃsimo LIONEL MESSI por atrÃ¡s.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 10, 2025
Le ocurriÃ³ a esta pareja y su reacciÃ³n dice todo. ð
pic.twitter.com/tbbIBlSjPD
El regreso más nostálgico
El astro compartió en redes sociales imágenes de su paso por el Camp Nou, acompañadas de un mensaje que conmovió a los hinchas: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”. La publicación reflejó el vínculo emocional que mantiene con el club catalán y con la ciudad que lo vio crecer.