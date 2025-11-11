Una pareja filmaba su paseo romántico y se cruzó con Lionel Messi: así fue el momento viral

El regreso más nostálgico

El astro compartió en redes sociales imágenes de su paso por el Camp Nou, acompañadas de un mensaje que conmovió a los hinchas: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”. La publicación reflejó el vínculo emocional que mantiene con el club catalán y con la ciudad que lo vio crecer.