Agenda de TV de hoy: Alcaraz en el ATP Finals, la Reserva de Atlético busca el pase a cuartos y el Mundial Sub-17

Los "Decanos" visitarán a Unión de Santa Fe. Programación completa.

ILUSIÓN. Los juveniles de Atlético Tucumán buscarán meterse entre los mejores ocho equipos del Torneo Proyección.
Hace 1 Hs

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Chile-Canadá (DSports)

9.30: Uganda-Francia (DSports+)

10.30: Irlanda-Paraguay (DSports)

10.30: Uzbekistán-Panamá (DSports)

11.30: República Checa-Estados Unidos (DSports+)

11.45: Burkina Faso-Tayakistán (DSports)

12.45: Nueva Zelanda-Austria (DSports)

12.45: Arabia Saudita-Mali (DSports)

ATP Finals

10: Carlos Alcaraz-Taylor Fritz (ESPN 2)

16.30: Lorenzo Musetti-Alex de Minaur (ESPN 2)

Reserva LPF

16: Unión-Atlético Tucumán (LPF Play / TNT Sports)

16: Rosario Central-Argentinos Juniors (LPF Play)

Euroliga

16.05: Hapoel Tel Aviv-Baskonia (DSports+)

17: París Basket-Panathinaikos (DSports 2)

Liga Nacional

20: Boca Jrs.-Regatas (DSports 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

 21: Boston Bruins-Toronto Maple Leafs (ESPN 3)

Los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán inician mañana un paro por 72 horas
Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias
Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El aeropuerto de Tafí del Valle, otra obra postergada

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

4ª Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

