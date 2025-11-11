La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) inauguró ayer el Curso de Planeamiento y Gestión para Equipos de Gobierno Universitario, una propuesta orientada a jerarquizar la gestión institucional y promover la planificación, la transparencia y la mejora continua. El acto se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y fue encabezado por el rector, Ing. Sergio Pagani, junto a la vicerrectora, Dra. Mercedes Leal, y los secretarios José Hugo Saab (General), Carolina Abdala (Académica) y Federico Juárez (Económico-Administrativo). También participó el doctor Mario Gimelli, secretario ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El curso, que forma parte del Reglamento de Formación Permanente de la UNT, tiene una duración de 45 horas y modalidad mixta. Está destinado a autoridades, docentes y personal no docente, con el propósito de profesionalizar la gestión universitaria. “Es muy importante porque nos ayudará a gestionar mejor nuestra universidad”, afirmó Pagani, quien valoró el intercambio con especialistas que “fueron protagonistas de los cambios ocurridos en el sistema universitario en las últimas décadas”.
Más formación
Por su parte, Saab explicó que la iniciativa surgió de una propuesta del rector. “Nos pidió diseñar un programa de capacitación para los equipos de gestión de cada unidad académica y del Rectorado. Hoy es una realidad, con más de 280 inscriptos”, señaló, y agregó: “Creemos que de cualquier crisis se sale con más formación. Debemos aprender a gestionar mejor en todos los niveles, y este curso apunta justamente a eso”. Durante la jornada inaugural se desarrolló el Módulo I, sobre “Sistema universitario y su contexto”, dictado por Gimelli y, en forma virtual, por Gonzalo Álvarez, director de EUDEBA.
El programa contempla siete módulos temáticos -entre ellos gestión académica, presupuestaria, administrativa e internacionalización- y un trabajo final orientado a generar propuestas de mejora institucional, en línea con el Plan Estratégico de la UNT.