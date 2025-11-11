La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Más formación

Por su parte, Saab explicó que la iniciativa surgió de una propuesta del rector. “Nos pidió diseñar un programa de capacitación para los equipos de gestión de cada unidad académica y del Rectorado. Hoy es una realidad, con más de 280 inscriptos”, señaló, y agregó: “Creemos que de cualquier crisis se sale con más formación. Debemos aprender a gestionar mejor en todos los niveles, y este curso apunta justamente a eso”. Durante la jornada inaugural se desarrolló el Módulo I, sobre “Sistema universitario y su contexto”, dictado por Gimelli y, en forma virtual, por Gonzalo Álvarez, director de EUDEBA.