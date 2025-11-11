El tenis le devolvió el pulso al deporte tucumano

Durante años, el deporte con proyección internacional fue apagando sus luces una a una en Tucumán. Los estadios se vaciaron, los eventos se esfumaron y el turismo deportivo se convirtió en una anécdota. Se llegó al punto que, espectáculos con sede en otras provincias, como MotoGP, atizaran la brasa de la pasión. Tucumán, que alguna vez vibró con selecciones nacionales como Los Pumas y Las Leonas, que recibió al Rally Mundial y al Dakar, hoy parece una sala de espera en penumbra. Pero en medio de esa decadencia silenciosa, una disciplina decidió rebelarse: el tenis.