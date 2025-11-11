Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Documental: se verá “22 veces Paola Tacacho” en Filosofía y Letras

Desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en coordinación con el movimiento Ni Una Menos, Andhes y la Asamblea de Estudiantes de Inglés de la UNT, se proyectará a las 17 en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras (avenida Benjamín Aráoz 800) el documental “22 veces Paola Tacacho”, con debate posterior. Participarán de la mesa panel Celia de Bono, abogada especialista en género; Alejandra del Castillo, docente de la Carrera de Trabajo Social; y Mariana Castillo, amiga de Paola. El filme dirigido por Paula Scarzo recrea la vida de la joven asesinada, que denunció infructuosamente en la Justicia decenas de veces a su agresor.