Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Capacitación: taller de escenotecnia en Aguilares
Hoy y mañana, Claudio Gigena dictará un taller de escenotecnia en la Biblioteca Ricardo Rojas de Aguilares (Juan B. Alberdi 1.021), en el cual se desarrollarán temas sobre la caja escénica, los roles y funciones técnicas, el teatro de producción desde el diseño lumínico y sonoro al guión (tiempo) y desde el diseño escenográfico al escenario (espacio) y la confluencia entre la dirección escénica y el montaje escenotécnico. Informes e inscripción con Roberto Toledo.
Espacio Incaa: proyectan “Homo Argentum”
Con casi dos millones de entradas vendidas, “Homo Argentum” es la película nacional más taquillera del año, seguida muy de lejos por “Mazel Tov” (370.000 espectadores) y “Belén” (138.000 tickets). La producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella está compuesta por 16 historias cortas que exploran -con humor y autocrítica- las particularidades de la cultura argentina en relatos, con tono satírico, que refleja costumbres, conductas y actitudes para llegar a la reflexión desde la risa. El filme se verá a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251).
Teatro: reponen “Caedero” en La Colorida
Ezequiel y Matías son dos amigos treinteañeros que conviven en una casa-galpón adonde llegan frecuentemente diversos amigos; entre ellos construye una realidad cotidiana basada en el afecto, los gustos comunes, las conversaciones sobre las cosas que les pasan y sus búsquedas del amor y del trabajo. “Caedero” es la construcción teatral del taller dirigido por Sergio Negro Prina y María José Medina, que se repondrá hoy a las 21 en La Colorida (Mendoza 2.955), con las actuaciones de Ezequiel Martínez Marinaro, Luciana de los Ángeles Morales, Matías Minahk, Pichi Matías, Alejandra Rojas Paz, Facundo Basso, Luciana Galván, Guadalupe Mothe y Lucía Dzienczarski.
Documental: se verá “22 veces Paola Tacacho” en Filosofía y Letras
Desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en coordinación con el movimiento Ni Una Menos, Andhes y la Asamblea de Estudiantes de Inglés de la UNT, se proyectará a las 17 en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras (avenida Benjamín Aráoz 800) el documental “22 veces Paola Tacacho”, con debate posterior. Participarán de la mesa panel Celia de Bono, abogada especialista en género; Alejandra del Castillo, docente de la Carrera de Trabajo Social; y Mariana Castillo, amiga de Paola. El filme dirigido por Paula Scarzo recrea la vida de la joven asesinada, que denunció infructuosamente en la Justicia decenas de veces a su agresor.
Sirio Libanesa: un romance recordado
Mientras viaja en tren por Europa, Jesse conoce a Celine. Es su último día en Europa antes de regresar a Estados Unidos, y en la escala en Viena la pareja baja para pasar sus últimas horas juntos. “Antes del amanecer” es la recordada comedia dramática romántica estrenada en 1995 por Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy, que se proyectará a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575) con entrada libre y gratuita.