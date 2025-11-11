Secciones
Consultá los Chevrolet que mantuvieron su precio en noviembre

En un contexto donde la mayoría de las marcas de autos aplicaron ajustes en sus valores, GEMSA mantiene los precios en varios de los modelos que comercializa.

Hace 6 Hs

El mes de noviembre llega con nuevas oportunidades para quienes buscan cambiar su vehículo o realizar una inversión importante. En GEMSA, los clientes pueden encontrar modelos Chevrolet que mantienen el mismo precio desde octubre, como Tracker RS, Montana LT, Premier y RS, S10 LTZ 4x4 y Silverado en sus dos versiones.

Además, durante este mes continúan vigentes atractivas opciones de financiación:

Hasta $20.000.000 a tasa 0% en 12 meses para los modelos S10 y Trailblazer.

Hasta $16.000.000 a tasa 0% en 18 meses para Onix y Tracker.

Hasta $12.000.000 a tasa 0% en 12 meses para Spin y Montana.

También siguen disponibles otras alternativas para acceder a un Chevrolet, como el Plan de Ahorro, que ofrece importantes beneficios: reintegros de $100.000 en la cuota 1, $60.000 en las cuotas 3 y 6, y $80.000 en la cuota 12. Estos reintegros aplican en los casos de suscripción con débito automático.

Por otro lado, los usados continúan siendo una excelente oportunidad, con una amplia variedad de unidades y precios por debajo de los valores de revista.

En Tucumán, podés acercarte a las sucursales de GEMSA en Av. Benjamín Aráoz 1205, San Miguel de Tucumán, o en España 1717, Concepción.

También podés comunicarte a través de los distintos canales disponibles:

Teléfono: 0810-555-6777

WhatsApp Ventas: 3813533995

Si ya tenés un Chevrolet y querés realizar una consulta sobre el taller de postventa, comunicate al 3813671234

Encontrá más información en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de GEMSA.

