River, entre las bajas y la obligación de ganar para no complicar su camino a la Libertadores

Entre las ausencias, la más grave es la de Maximiliano Meza, que sufrió una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. El mediocampista, que recién había vuelto a jugar tras una operación anterior, deberá pasar nuevamente por el quirófano y su recuperación demandará al menos tres meses. De esta forma, su regreso quedará postergado hasta 2026. La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico, que consideraba a Meza una pieza vital por su equilibrio y despliegue.