La cámara lo captó cuando agredía a sus vecinos y terminó aprehendido

El hecho fue advertido este domingo alrededor de las 20.40 por operadores de la División de Visualización y Monitoreo de Banda del Río Sali, quienes observaron a través de los domos de vigilancia a un individuo que amenazaba a transeúntes con un objeto en la mano. De inmediato se dio intervención al personal de Vigías Municipales, que se desplazó hasta el lugar y logró reducir al sujeto, con apoyo de efectivos de la Patrulla Motorizada Banda del Río Salí.