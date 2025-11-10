La cámara lo captó cuando agredía a sus vecinos y terminó aprehendido

Un joven fue aprehendido luego de ser captado por las cámaras de seguridad mientras increpaba a personas en la vía pública, en aparente estado de ebriedad, en inmediaciones del Hospital del Este, en Camino del Carmen y Pedro Nolasco, barrio Lastenia.
El hecho fue advertido este domingo alrededor de las 20.40 por operadores de la División de Visualización y Monitoreo de Banda del Río Sali, quienes observaron a través de los domos de vigilancia a un individuo que amenazaba a transeúntes con un objeto en la mano. De inmediato se dio intervención al personal de Vigías Municipales, que se desplazó hasta el lugar y logró reducir al sujeto, con apoyo de efectivos de la Patrulla Motorizada Banda del Río Salí.
El aprehendido, identificado como R. A. I. de 23 años, fue trasladado a la Comisaría Banda del Río Salí y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de turno.
El procedimiento fue monitoreado desde el Centro de Control por la División de Visualización y Monitoreo que funciona en el municipio bandeño.