Capacitan a quienes quieran convertirse en micro y en pequeños emprendedores turísticos

El curso, organizado por la Dirección de Turismo municipal, busca ayudar a quienes tienen buenas ideas, pero enfrentan algunas trabas; por ejemplo, de financiamiento.

LUGAR DE LA CITA. El teatro Rosita Ávila albergará este espacio durante la tarde del 11 de noviembre.
Mañana a las 17, el teatro Rosita Ávila será escenario de una capacitación destinada a micro y a pequeños emprendedores del sector turístico. 

La actividad, organizada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contará con la participación de Gloria Chab Vives y de Adriana Cutufia, licenciadas en Economía por la UBA y con más de 15 años de experiencia en el área de inversiones del Ministerio de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El curso forma parte de un programa de transferencia de capacidades que busca fortalecer al emprendedor local. “Queremos brindar herramientas concretas para que puedan formular y ejecutar sus propios proyectos de inversión”, explicó Pablo Gerstenfeld, director de Turismo municipal.

Durante la jornada se abordarán temas como el diagnóstico del emprendimiento, el análisis de rentabilidad, la formulación de proyectos, los indicadores financieros y las fuentes de financiamiento.

“No se trata solo de tener una buena idea, sino de saber cómo transformarla en un proyecto viable y cómo conseguir los recursos para llevarlo adelante”, señaló el funcionario.

Entre los principales beneficios de participar, Gerstenfeld destacó que los asistentes podrán:

• Fortalecer sus emprendimientos turísticos, facilitando el desarrollo de proyectos de inversión.

• Acceder a herramientas para mejorar la rentabilidad y la calidad del servicio.

• Recibir asistencia técnica a distancia, con seguimiento personalizado del Ministerio de Turismo.

• Vincularse con otros actores del sector, potenciando la cadena de valor turística.

• Contar con asesoramiento especializado para buscar financiamiento y presentar sus proyectos.

“Sabemos que los pequeños emprendedores suelen tener dificultades para acceder al crédito o para cumplir con los requisitos de los bancos. Este curso apunta a mostrarles dónde y cómo buscar las líneas de apoyo adecuadas”, agregó el titular del área.

La capacitación es gratuita y está abierta a todos los interesados en impulsar o consolidar sus negocios turísticos en la ciudad y la región. “La idea es acompañarlos para que logren modelos de negocio sostenibles en el tiempo y puedan seguir creciendo”, concluyó Gerstenfeld.

Los interesados en participar pueden inscribirse completando el siguiente formulario online.

