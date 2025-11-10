Capacitan a quienes quieran convertirse en micro y en pequeños emprendedores turísticos

La actividad, organizada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, contará con la participación de Gloria Chab Vives y de Adriana Cutufia, licenciadas en Economía por la UBA y con más de 15 años de experiencia en el área de inversiones del Ministerio de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.