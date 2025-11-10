Qué país latinoamericano alberga la mayor reserva de agua potable sin explotar

El agua potable es esencial para la vida, la salud y el desarrollo económico. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la población mundial y los efectos del cambio climático han intensificado las preocupaciones sobre su disponibilidad a largo plazo. En este contexto, proteger las reservas de agua se vuelve fundamental para garantizar la sostenibilidad de las próximas generaciones.
América del Sur alberga una de las mayores reservas de agua subterránea del planeta. Se trata de una extensión que cubre más de un millón de kilómetros cuadrados y contiene más de 30.000 kilómetros cúbicos de agua dulce.
De acuerdo con un estudio publicado en Geophysical Research Letters, gran parte del agua del planeta se encuentra almacenada bajo tierra. En este sentido, Brasil se posiciona como el país con la reserva de agua dulce más extensa del mundo: el Acuífero Guaraní, un sistema que atraviesa varios países de la región, pero cuya mayor parte se encuentra en territorio brasileño.
El Acuífero Guaraní, una joya hídrica global
El Acuífero Guaraní es la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo, solo superada por los glaciares y el Acuífero de Ogallala, en América del Norte. Con una superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados y una profundidad superior a los 1.500 metros, constituye una fuente vital para millones de personas y para el desarrollo agrícola e industrial de Brasil.
Más allá de su tamaño, el Acuífero Guaraní cumple un rol estratégico en la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible de Sudamérica. En un escenario global marcado por la escasez de agua, contar con esta reserva subterránea representa una ventaja significativa para los países que la comparten, consignó el diario Clarín.
Además de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay también se benefician de este recurso.
- En Brasil, el acuífero abastece a la población y sostiene el crecimiento agrícola.
- En Argentina, su uso se orienta al suministro de agua potable y a la producción agropecuaria.
- Paraguay lo aprovecha para impulsar su economía, especialmente en el sector agrícola.
- Uruguay, aunque de menor extensión territorial, también depende de este acuífero para el abastecimiento y las actividades rurales.
El consumo de agua en la región
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países latinoamericanos con mayor consumo de agua per cápita son Colombia y Perú. En el primero, el uso promedio anual alcanza 1.988 metros cúbicos por persona, mientras que en el segundo llega a 1.682 metros cúbicos.
El Acuífero Guaraní representa un recurso estratégico para garantizar la seguridad hídrica de Sudamérica. Su preservación se vuelve cada vez más urgente en el contexto de cambio climático y aumento de la demanda de agua.
Con una gestión responsable y políticas de cooperación entre los países que comparten esta reserva, será posible asegurar que el acuífero continúe beneficiando a millones de personas y mantenga su papel clave en la sostenibilidad regional.