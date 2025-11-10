Para cubrir las bajas, Lionel Scaloni se movió rápido y convocó a Emiliano Buendía

El mediapunta de 28 años, figura del Aston Villa y compañero de Emiliano Martínez en la Premier League, volverá a vestir la celeste y blanca. Su única presencia con la Mayor fue en febrero de 2022, cuando sumó minutos en el triunfo 1-0 ante Colombia por Eliminatorias. Una grave lesión ligamentaria lo había dejado fuera del radar durante meses, aunque recientemente había vuelto a aparecer en la nómina, incluso desde el banco.