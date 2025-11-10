Secciones
Para cubrir las bajas, Lionel Scaloni se movió rápido y convocó a Emiliano Buendía

El delantero atraviesa un gran momento en Aston Villa y volverá a calzarse la camiseta albiceleste.

Hace 2 Hs

Tras un fin de semana con mucha acción futbolera, la Selección Argentina ya cambia el chip y se enfoca en el amistoso del viernes, a las 13, frente a Angola en Luanda. La planificación, sin embargo, sufrió un sacudón inesperado este lunes: Lionel Scaloni recibió la confirmación de que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no podrán viajar y quedaron desafectados de la convocatoria.

La razón es estrictamente sanitaria. Los tres jugadores de Atlético de Madrid no alcanzaron a completar el trámite de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a territorio angoleño. Ante este escenario, el cuerpo técnico se movió rápido y definió al reemplazante: Emiliano Buendía.

El mediapunta de 28 años, figura del Aston Villa y compañero de Emiliano Martínez en la Premier League, volverá a vestir la celeste y blanca. Su única presencia con la Mayor fue en febrero de 2022, cuando sumó minutos en el triunfo 1-0 ante Colombia por Eliminatorias. Una grave lesión ligamentaria lo había dejado fuera del radar durante meses, aunque recientemente había vuelto a aparecer en la nómina, incluso desde el banco.

Estas bajas se suman a otra confirmada días atrás: Enzo Fernández tampoco será parte de la delegación debido a un edema óseo en su rodilla derecha, lo que obliga a resguardarlo para completar su recuperación.

Igualmente, no todo fueron contratiempos para Scaloni. En medio de la reconfiguración, el DT sumó dos nombres para trabajar en la línea defensiva: Kevin Mac Allister (podría debutar en la Mayor) y Lisandro Martínez, quien regresa tras su lesión, aunque sólo participará de los entrenamientos.

La Selección viajará en las próximas horas y terminará de ajustar detalles tácticos en los entrenamientos previos al choque internacional del viernes.

Temas Buenos AiresSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezEmiliano BuendíaLionel ScaloniLisandro MartínezEmiliano MartínezEnzo Fernández
