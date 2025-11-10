La inspiradora historia del matrimonio más longevo del mundo: tienen más de 100 años y 83 de casados

La historia de Lyle y Eleanor comenzó en 1941, cuando ambos eran estudiantes de la Universidad Clark Atlanta. Él integraba el equipo de básquetbol de la institución -más tarde sería incluido en el Salón de la Fama de Básquetbol Masculin- y ella solía asistir a los partidos. Fue durante un encuentro contra Morehouse College que se conocieron, dando inicio a una relación que resistiría el paso del tiempo.