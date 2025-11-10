Secciones
El Colegio de Abogados organiza una charla híbrida con expertas en grooming y ciberbullying

La actividad abordará la necesidad de protegerse en entornos digitales y de entender los riesgos detrás de internet. Será el jueves 13, de 11.30 a 13.30 horas.

REDES SIN RIESGO. Dos abogadas especialistas brindarán una capacitación gratuita en el Colegio de Abogados de Tucumán, con modalidad presencial y virtual. / PEXELS REDES SIN RIESGO. Dos abogadas especialistas brindarán una capacitación gratuita en el Colegio de Abogados de Tucumán, con modalidad presencial y virtual. / PEXELS
Hace 41 Min

En un tiempo donde las redes sociales se convirtieron en una dimensión de la vida, entender cómo cuidarse online es fundamental. Con esa idea, el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán brindará la charla “Redes sin riesgo: Protegiéndonos del Grooming y del Ciberbullying”. Se trata de una propuesta que busca concientizar sobre el uso responsable y seguro de internet.

El encuentro está programado para este jueves 13 de noviembre, de 11.30 a 13.30 horas, de manera presencial en el salón de usos múltiples del Colegio y, también, por Zoom. La actividad es gratuita, y contará con la participación de dos especialistas en derecho digital y cibercrimen.

Las disertantes serán María José Messina Astigueta, abogada especializada en derechos digitales y accesibilidad, y Melisa Véliz, abogada tucumana con formación en ciberdelitos y evidencia digital. Ambas abordarán cómo las nuevas tecnologías impactan en la privacidad, la seguridad y el bienestar de los usuarios, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Post Instagram

Formación ética con certificación

La institución organizadora de la charla destaca que su objetivo es brindar herramientas prácticas para detectar situaciones de acoso, grooming o ciberbullying, y promover entornos digitales más seguros. También se debatirá sobre la responsabilidad de los adultos, las organizaciones y las propias plataformas tecnológicas.

La jornada está organizada por la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados y ofrece un certificado opcional con un costo de $ 10.000. Para más información o consultas, se puede escribir a escueladegraduadoscat@gmail.com.

Cuidar la huella digital, conocer los riesgos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia. La invitación está abierta a estudiantes, docentes, profesionales y a toda persona interesada en construir un internet más seguro.

