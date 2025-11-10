El Colegio de Abogados organiza una charla híbrida con expertas en grooming y ciberbullying

En un tiempo donde las redes sociales se convirtieron en una dimensión de la vida, entender cómo cuidarse online es fundamental. Con esa idea, el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán brindará la charla “Redes sin riesgo: Protegiéndonos del Grooming y del Ciberbullying”. Se trata de una propuesta que busca concientizar sobre el uso responsable y seguro de internet.