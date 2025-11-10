Desvalijaron la casa del párroco de Villa Luján mientras celebraba una misa por su madre fallecida

El párroco de Villa Luján, Enzo Romero, atraviesa momentos de angustia Un día después de despedir a su madre, fallecida el jueves pasado, delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicada en Santiago al 2.900, y la desvalijaron mientras él oficiaba una misa en su memoria.
“Rompieron y forzaron dos ventanas para entrar. Se llevaron muchas cosas, calculo que entre $5.000.000 y $6.000.000 en objetos nuevos”, relató a LA GACETA el padre, quien además contó que el hecho ocurrió el viernes por la tarde, mientras participaba del funeral. “Cuando volví a la noche, me di cuenta del desastre. Habían dejado cosas listas para llevarse, así que seguramente pensaban volver”, agregó.
Entre los elementos robados, el sacerdote mencionó griferías, bombas de agua, electrodomésticos, una bordeadora a combustión, ablandadores y materiales de construcción, que había adquirido recientemente para terminar el departamento que compartía con su madre. “Era una casa en obra. Mes a mes íbamos comprando algo nuevo. Todo lo que se llevaron era nuevo”, dijo con pesar.
Romero denunció el hecho en la comisaría Séptima el sábado, pero reprochó la falta de respuestas: “Es la quinta denuncia que hago en dos años y nunca tuve una respuesta concreta. Robaron andamios, perfiles, cemento, hasta parrillas de la parroquia. Todo lleva tiempo y volumen; no son cosas que entren en un bolsillo”, advirtió.
El sacerdote también cuestionó la escasa presencia policial en la zona. “Hay una casilla en San Juan y Viamonte, pero eso no significa que haya patrullaje. A veces hasta los mismos efectivos sufren robos. La droga y la inseguridad se están instalando con fuerza en Villa Luján, y lo más triste es que la gente se acostumbra. Se va naturalizando”, lamentó.
Finalmente, el párroco pidió que su caso sirva para visibilizar la situación de inseguridad que viven los vecinos. “Ojalá que esto ayude a tomar conciencia y a mejorar la prevención. Falta articular mejor las acciones, porque en Villa Luján la seguridad realmente escasea”, concluyó.