Desvalijaron la casa del párroco de Villa Luján mientras celebraba una misa por su madre fallecida

El sacerdote también cuestionó la escasa presencia policial en la zona. “Hay una casilla en San Juan y Viamonte, pero eso no significa que haya patrullaje. A veces hasta los mismos efectivos sufren robos. La droga y la inseguridad se están instalando con fuerza en Villa Luján, y lo más triste es que la gente se acostumbra. Se va naturalizando”, lamentó.