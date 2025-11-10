Secciones
Seguridad

Desvalijaron la casa del párroco de Villa Luján mientras celebraba una misa por su madre fallecida

El cura Enzo Romero sufrió un robo de $6.000.000 en objetos: "Nunca tuve respuesta de la comisaría", contó.

Hace 1 Hs

El párroco de Villa Luján, Enzo Romero, atraviesa momentos de angustia Un día después de despedir a su madre, fallecida el jueves pasado, delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicada en Santiago al 2.900, y la desvalijaron mientras él oficiaba una misa en su memoria.

“Rompieron y forzaron dos ventanas para entrar. Se llevaron muchas cosas, calculo que entre $5.000.000 y $6.000.000 en objetos nuevos”, relató a LA GACETA el padre, quien además contó que el hecho ocurrió el viernes por la tarde, mientras participaba del funeral.  “Cuando volví a la noche, me di cuenta del desastre. Habían dejado cosas listas para llevarse, así que seguramente pensaban volver”, agregó.

Entre los elementos robados, el sacerdote mencionó griferías, bombas de agua, electrodomésticos, una bordeadora a combustión, ablandadores y materiales de construcción, que había adquirido recientemente para terminar el departamento que compartía con su madre. “Era una casa en obra. Mes a mes íbamos comprando algo nuevo. Todo lo que se llevaron era nuevo”, dijo con pesar.

Enzo Romero, sacerdote de Villa Luján. Enzo Romero, sacerdote de Villa Luján.

Romero denunció el hecho en la comisaría Séptima el sábado, pero reprochó la falta de respuestas: “Es la quinta denuncia que hago en dos años y nunca tuve una respuesta concreta. Robaron andamios, perfiles, cemento, hasta parrillas de la parroquia. Todo lleva tiempo y volumen; no son cosas que entren en un bolsillo”, advirtió.

El sacerdote también cuestionó la escasa presencia policial en la zona. “Hay una casilla en San Juan y Viamonte, pero eso no significa que haya patrullaje. A veces hasta los mismos efectivos sufren robos. La droga y la inseguridad se están instalando con fuerza en Villa Luján, y lo más triste es que la gente se acostumbra. Se va naturalizando”, lamentó.

Finalmente, el párroco pidió que su caso sirva para visibilizar la situación de inseguridad que viven los vecinos. “Ojalá que esto ayude a tomar conciencia y a mejorar la prevención. Falta articular mejor las acciones, porque en Villa Luján la seguridad realmente escasea”, concluyó.

Temas Villa LujánInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”
4

Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
5

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Tragedia en Gastona Norte: una mujer murió y un hombre sufrió graves quemaduras durante un incendio

Tragedia en Gastona Norte: una mujer murió y un hombre sufrió graves quemaduras durante un incendio

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Un menor pidió seguir viviendo con sus abuelos y no con su padre, y la Justicia lo concedió

Un menor pidió seguir viviendo con sus abuelos y no con su padre, y la Justicia lo concedió

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Comentarios