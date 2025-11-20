Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

En el Colegio Militar de la Nación los estudiantes cursan durante cuatro años bajo la modalidad de internado. Al egresar, obtienen el grado de subteniente del Ejército Argentino y el título de licenciado en Conducción y Gestión Operativa. También se puede cursar la Licenciatura en Enfermería, que incluye el título intermedio de enfermero universitario.