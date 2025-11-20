Secciones
Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

La Universidad de la Defensa Nacional ofrece tecnicaturas, licenciaturas y posgrados para quienes quieren desarrollar una carrera militar, o especializarse en temas de defensa y logística.

FORMACIÓN. En el Colegio Militar de la Nación, jóvenes de todo el país se preparan para convertirse en oficiales del Ejército Argentino.
Hace 1 Hs

Aunque para muchos el Ejército pueda sonar a algo del pasado, cada vez más jóvenes eligen esta institución pública para desarrollar una carrera laboral que combina formación, disciplina y vocación de servicio. El Ejército Argentino continúa siendo una alternativa atractiva para quienes buscan una profesión con propósito y estabilidad.

Desde 2015, quienes sueñan con vestir el uniforme pueden formarse en la Facultad del Ejército, parte de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef). Esta institución reúne la oferta académica de las Fuerzas Armadas, y promueve una educación moderna y actualizada.

La Undef nació en 2014 con la idea de profesionalizar la formación militar, y de acercar su propuesta también a civiles interesados en la defensa, la logística y la gestión estatal.

Qué se puede estudiar en la Facultad del Ejército

La oferta académica incluye carreras de pregrado, grado y posgrado que integran teoría y práctica. Entre las ofertas más elegidas están la Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa; la Tecnicatura en Mantenimiento de Materiales del Ejército, y la Licenciatura en Administración y Logística.

Los estudiantes reciben formación en liderazgo, planificación y gestión, junto con entrenamiento físico e instrucción técnica. El enfoque está puesto en el desarrollo de habilidades profesionales y personales necesarias para el servicio.

Aunque la Facultad del Ejército funciona desde hace menos de una década, su historia se remonta a 1986, cuando nació la Dirección de Institutos Superiores del Ejército. Con la creación de la Undef, esa estructura se amplió y dio lugar a seis unidades académicas que representan a las tres Fuerzas Armadas.

Dónde se estudia y cómo ingresar

Actualmente, la Facultad del Ejército cuenta con tres sedes principales:

- Colegio Militar de la Nación (El Palomar, provincia de Buenos Aires)

- Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” (Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires)

- Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos” (Palermo, CABA)

En el Colegio Militar de la Nación los estudiantes cursan durante cuatro años bajo la modalidad de internado. Al egresar, obtienen el grado de subteniente del Ejército Argentino y el título de licenciado en Conducción y Gestión Operativa. También se puede cursar la Licenciatura en Enfermería, que incluye el título intermedio de enfermero universitario.

Los requisitos principales para cursar son los siguientes:

- Ser argentino nativo o por opción.

- Ser soltero.

- Tener el secundario completo o hasta dos materias pendientes.

- Tener hasta 25 años (24 para quienes elijan Enfermería).

- Medir al menos 1,55 m (hombres) o 1,50 m (mujeres).

Opciones para suboficiales y posgrados

La Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral” ofrece tecnicaturas de dos años y medio que preparan a los futuros cabos de la Fuerza. Las especialidades abarcan, entre otras, Conducción Operacional; Administración de Recursos Materiales; Tecnología Mecánica; Electrónica; Informática; Aeronaves; Construcciones; Armamento y Banda Militar.

Por otro lado, la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos” brinda formación de nivel universitario abierta también al público civil. En su sede del barrio porteño de Palermo se dictan la Licenciatura en Relaciones Internacionales, y el Profesorado Universitario para la Enseñanza Media y Superior de la Conducción Militar.

Además, ofrece dos maestrías: una en Estrategia y Geopolítica, y otra en Historia de la Guerra destinadas a quienes buscan especializarse o continuar una carrera académica dentro del ámbito de la defensa.

Los programas, requisitos e inscripciones pueden consultarse en el sitio oficial de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef), donde también se detallan las próximas convocatorias.

