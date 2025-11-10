El presidente de Alemania alerta: "Nuestra democracia enfrenta la mayor amenaza desde la caída del Muro de Berlín"

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, lanzó una severa advertencia este domingo al afirmar que el país atraviesa “la mayor amenaza a la democracia y la libertad desde la caída del Muro de Berlín”. Durante un acto conmemorativo del 9 de noviembre -una fecha que definió como “ambivalente” por los múltiples hitos históricos que reúne-, el mandatario instó a los alemanes a defender los valores democráticos frente al avance del extremismo y la polarización.
“Ciento siete años después del 9 de noviembre de 1918, la fecha de la proclamación de la primera república alemana, nuestra democracia liberal está bajo presión”, expresó Steinmeier. “Populistas y extremistas se burlan de nuestras instituciones democráticas, envenenan nuestros debates y hacen negocio con el miedo”, agregó.
En su discurso, el presidente evocó los momentos más oscuros y más luminosos de la historia de Alemania, recordando especialmente los pogromos del 9 de noviembre de 1938, conocidos como la “noche de los cristales rotos”. Advirtió que, 87 años después, el antisemitismo “se ha recrudecido” a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Steinmeier también reflexionó sobre el legado de la caída del Muro de Berlín en 1989. “Treinta y seis años después, sentimos cómo aumenta la distancia entre el este y el oeste, y cómo el recuerdo de la energía de aquella revolución pacífica pierde fuerza”, lamentó. “No nos resulta fácil sacar fortaleza y confianza de esas horas felices”, añadió.
El mandatario aseguró que su advertencia no responde al alarmismo, sino a la necesidad de asumir las amenazas actuales con lucidez. “No podemos entregarnos a una nueva fascinación por el autoritarismo y luego caer en una ausencia de libertad, para después decir que no lo habíamos querido ni sabido. Justamente hoy, 9 de noviembre, lo digo con claridad: lo podemos saber y lo sabemos”, afirmó.
Steinmeier subrayó que “nunca antes desde la reunificación” la democracia alemana había estado tan amenazada. “Amenazada por un agresor ruso que ha hecho trizas nuestro orden de paz y ante el que tenemos que protegernos, y por fuerzas de ultraderecha que atacan nuestra democracia y ganan apoyos entre la población”, advirtió.
El presidente rechazó la idea de esperar pasivamente que “pase la tormenta” y llamó a actuar con decisión. “Nuestra democracia no está condenada a entregarse”, sostuvo. Recordó además las lecciones de la República de Weimar, citando al politólogo estadounidense Daniel Ziblatt: “El extremismo no triunfa nunca por sí mismo; si tiene éxito, es porque otros lo permiten”.
Por último, Steinmeier instó a mantener el “cordón sanitario” frente a los movimientos extremistas, en una clara alusión a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), aunque sin mencionarla directamente. “Con extremistas no puede haber ninguna cooperación política. Ni en el Gobierno ni en los parlamentos”, enfatizó.
El mensaje de Steinmeier resonó como una advertencia histórica: Alemania, que en el pasado sufrió las consecuencias del autoritarismo, debe ahora reafirmar su compromiso con la libertad y la democracia.