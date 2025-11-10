El presidente de Alemania alerta: "Nuestra democracia enfrenta la mayor amenaza desde la caída del Muro de Berlín"

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, lanzó una severa advertencia este domingo al afirmar que el país atraviesa “la mayor amenaza a la democracia y la libertad desde la caída del Muro de Berlín”. Durante un acto conmemorativo del 9 de noviembre -una fecha que definió como “ambivalente” por los múltiples hitos históricos que reúne-, el mandatario instó a los alemanes a defender los valores democráticos frente al avance del extremismo y la polarización.