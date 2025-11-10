Indonesia desata la polémica al declarar héroe nacional al dictador Suharto, acusado de la muerte de un millón de personas

El ministro de Cultura, Fadli Zon, justificó el nombramiento de Suharto al afirmar que el exmandatario “desempeñó un papel fundamental” en la lucha por la independencia frente al dominio colonial neerlandés y destacó su liderazgo militar en la toma de control de Papúa Occidental. Zon también atribuyó a Suharto el mérito de haber aliviado la pobreza, controlado la inflación y sofocado un levantamiento comunista, al tiempo que desestimó como “infundadas” las denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.