Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
4

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
5

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”
6

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Más Noticias
Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Franco Colapinto le hizo una atrevida invitación a Dua Lipa después de su visita a la Bombonera

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Comentarios