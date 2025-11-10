Julián Álvarez, Simeone y Molina fueron desafectados de la Selección y no jugarán el amistoso entre Argentina y Angola

La selección argentina sufrió nuevas bajas de último momento. Este lunes se confirmó que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone (los tres futbolistas de Atlético de Madrid incluidos en la convocatoria para el amistoso ante Angola) quedaron fuera de la lista porque no completaron a tiempo el requisito sanitario indispensable para entrar al país africano: la vacunación contra la fiebre amarilla.
La información fue oficializada por la AFA, que aclaró que los jugadores no cumplieron dentro de los plazos la gestión correspondiente a la documentación y aplicación de la vacuna, por lo que no podrán viajar ni participar del encuentro del viernes a las 13.
Estas deserciones se agregan a la de Enzo Fernández, quien ya había sido descartado el fin de semana por un edema óseo en la rodilla derecha y continuará con su proceso de recuperación en Chelsea.
De este modo, Scaloni se encuentra nuevamente obligado a rearmar su plantel en una fecha FIFA que ya venía condicionada: los futbolistas del medio local (entre ellos Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses) tampoco pudieron sumarse para poder disputar la última jornada del Clausura.
No obstante, hubo una novedad positiva: Kevin Mac Allister fue citado y podría debutar en la Mayor, y además se sumó Lisandro Martínez, que vuelve tras su lesión ligamentaria, aunque sólo trabajará con el grupo y no será utilizado en el partido.
¿Cómo sigue la agenda de la Selección?
El duelo contra Angola será el último compromiso de la Selección en 2025: recién volverá a competir en marzo próximo, en la Finalissima ante España, en la previa del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.
Como no se consiguió acordar un segundo amistoso para esta ventana, el cuerpo técnico aprovechará las sesiones de trabajo de la semana en Alicante (España) para observar futbolistas y ajustar detalles. Tras el partido, el plantel permanecerá entrenándose en Europa hasta el cierre de la ventana FIFA, previsto para el 18 de noviembre.