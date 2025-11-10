Julián Álvarez, Simeone y Molina fueron desafectados de la Selección y no jugarán el amistoso entre Argentina y Angola

La selección argentina sufrió nuevas bajas de último momento. Este lunes se confirmó que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone (los tres futbolistas de Atlético de Madrid incluidos en la convocatoria para el amistoso ante Angola) quedaron fuera de la lista porque no completaron a tiempo el requisito sanitario indispensable para entrar al país africano: la vacunación contra la fiebre amarilla.