Julián Álvarez, Simeone y Molina fueron desafectados de la Selección y no jugarán el amistoso entre Argentina y Angola

Los futbolistas de Atlético de Madrid no llegaron con los trámites sanitarios que debían completar para ingresar al país africano.

VARIANTES. Scaloni deberá buscar qué jugadores podrán reemplazar a los tres futbolistas de Atlético de Madrid. VARIANTES. Scaloni deberá buscar qué jugadores podrán reemplazar a los tres futbolistas de Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

La selección argentina sufrió nuevas bajas de último momento. Este lunes se confirmó que Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone (los tres futbolistas de Atlético de Madrid incluidos en la convocatoria para el amistoso ante Angola) quedaron fuera de la lista porque no completaron a tiempo el requisito sanitario indispensable para entrar al país africano: la vacunación contra la fiebre amarilla.

La información fue oficializada por la AFA, que aclaró que los jugadores no cumplieron dentro de los plazos la gestión correspondiente a la documentación y aplicación de la vacuna, por lo que no podrán viajar ni participar del encuentro del viernes a las 13.

Estas deserciones se agregan a la de Enzo Fernández, quien ya había sido descartado el fin de semana por un edema óseo en la rodilla derecha y continuará con su proceso de recuperación en Chelsea.

De este modo, Scaloni se encuentra nuevamente obligado a rearmar su plantel en una fecha FIFA que ya venía condicionada: los futbolistas del medio local (entre ellos Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses) tampoco pudieron sumarse para poder disputar la última jornada del Clausura.

No obstante, hubo una novedad positiva: Kevin Mac Allister fue citado y podría debutar en la Mayor, y además se sumó Lisandro Martínez, que vuelve tras su lesión ligamentaria, aunque sólo trabajará con el grupo y no será utilizado en el partido.

¿Cómo sigue la agenda de la Selección?

El duelo contra Angola será el último compromiso de la Selección en 2025: recién volverá a competir en marzo próximo, en la Finalissima ante España, en la previa del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Como no se consiguió acordar un segundo amistoso para esta ventana, el cuerpo técnico aprovechará las sesiones de trabajo de la semana en Alicante (España) para observar futbolistas y ajustar detalles. Tras el partido, el plantel permanecerá entrenándose en Europa hasta el cierre de la ventana FIFA, previsto para el 18 de noviembre.

Temas Selección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLeandro ParedesMarcos AcuñaLionel ScaloniGonzalo MontielLisandro MartínezEnzo Fernández
