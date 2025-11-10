Secciones
Política

Juri confirmó que no hay un pedido formal de aumento del boleto por parte de los empresarios de colectivo

El titular del Concejo Deliberante sostuvo que, pese a las versiones, aún no se presentó ninguna solicitud de suba del pasaje y que cualquier planteo será evaluado por la Comisión de Transporte.

Hace 1 Hs

Tras el acuerdo que permitió levantar el paro de colectivos en San Miguel de Tucumán, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, se refirió este lunes a los avances logrados en la mesa de diálogo entre el municipio, los empresarios del transporte y los concejales. 

Juri detalló que el acuerdo incluye el compromiso de continuar las conversaciones para regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte y abordar un cambio estructural en el sistema. “Venimos insistiendo hace años en que el modelo actual es anacrónico. No funciona para los usuarios, ni para los empresarios, ni para el gobierno. Es un sistema que se volvió cíclico: cada cierto tiempo volvemos al conflicto”, señaló en LA GACETA.

El dirigente recordó que ya en 2002 había presentado un proyecto de reforma, aunque no prosperó en su momento. “No fue entendido; no pretendíamos invadir competencias municipales, sino transformar el esquema. Hoy la situación demuestra que hay que hacerlo. Vamos a trabajar junto al Ejecutivo Municipal y Provincial para definir un nuevo sistema que sirva a todos”, enfatizó.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA

Entre los temas pendientes, Juri destacó la necesidad de regularizar las concesiones de las líneas de colectivos, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria desde hace años. “Habrá que llamar a licitación o renovar convenios con las empresas que hayan cumplido con las inversiones comprometidas, pero hay que terminar con esta precarización”, sostuvo.

Por ahora, sin aumento

El presidente del Concejo confirmó que no ingresó ningún pedido de aumento del boleto por parte de los empresarios, aunque aclaró que cualquier solicitud será analizada por la Comisión de Transporte.

Finalmente, adelantó que durante esta semana se buscará avanzar en una propuesta definitiva con la participación de todos los sectores. “Queremos que antes de fin de año este tema esté resuelto. No podemos seguir repitiendo los mismos conflictos. Hay consenso en que el sistema actual no sirve y en que hay que cambiarlo. Lo importante ahora es definir juntos cuál será el modelo que garantice un servicio eficiente, moderno y sostenible”, concluyó.

Temas San Miguel de TucumánFernando JuriCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
3

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
4

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
5

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”
6

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Más Noticias
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cristina en el banquillo: ¿Cómo sigue el juicio por la Causa Cuadernos?

Cristina en el banquillo: ¿Cómo sigue el juicio por la "Causa Cuadernos"?

El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

La CGT no descarta medidas de fuerza por la reforma laboral

La CGT no descarta medidas de fuerza por la reforma laboral

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Comentarios