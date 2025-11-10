Juri confirmó que no hay un pedido formal de aumento del boleto por parte de los empresarios de colectivo

Tras el acuerdo que permitió levantar el paro de colectivos en San Miguel de Tucumán, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, se refirió este lunes a los avances logrados en la mesa de diálogo entre el municipio, los empresarios del transporte y los concejales.
Juri detalló que el acuerdo incluye el compromiso de continuar las conversaciones para regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte y abordar un cambio estructural en el sistema. “Venimos insistiendo hace años en que el modelo actual es anacrónico. No funciona para los usuarios, ni para los empresarios, ni para el gobierno. Es un sistema que se volvió cíclico: cada cierto tiempo volvemos al conflicto”, señaló en LA GACETA.
El dirigente recordó que ya en 2002 había presentado un proyecto de reforma, aunque no prosperó en su momento. “No fue entendido; no pretendíamos invadir competencias municipales, sino transformar el esquema. Hoy la situación demuestra que hay que hacerlo. Vamos a trabajar junto al Ejecutivo Municipal y Provincial para definir un nuevo sistema que sirva a todos”, enfatizó.
Entre los temas pendientes, Juri destacó la necesidad de regularizar las concesiones de las líneas de colectivos, muchas de las cuales se encuentran en situación precaria desde hace años. “Habrá que llamar a licitación o renovar convenios con las empresas que hayan cumplido con las inversiones comprometidas, pero hay que terminar con esta precarización”, sostuvo.
Por ahora, sin aumento
El presidente del Concejo confirmó que no ingresó ningún pedido de aumento del boleto por parte de los empresarios, aunque aclaró que cualquier solicitud será analizada por la Comisión de Transporte.
Finalmente, adelantó que durante esta semana se buscará avanzar en una propuesta definitiva con la participación de todos los sectores. “Queremos que antes de fin de año este tema esté resuelto. No podemos seguir repitiendo los mismos conflictos. Hay consenso en que el sistema actual no sirve y en que hay que cambiarlo. Lo importante ahora es definir juntos cuál será el modelo que garantice un servicio eficiente, moderno y sostenible”, concluyó.