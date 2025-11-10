El tráiler de “Michael” rompió récords a un día de su estreno: ¿cuándo y dónde podrá verse la película?

¿De qué trata “Michael”?

“La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista más grande del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una perspectiva única de Michael Jackson. Aquí comienza su historia", detallaron desde la compañía cinematográfica Lionsgate.