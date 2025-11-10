El tráiler de “Michael” rompió récords a un día de su estreno: ¿cuándo y dónde podrá verse la película?

No solo las películas de superhéroes rompen récords en las taquillas y el internet, y eso quedó demostrado en el estreno del tráiler de "Michael". En solo 24 horas, el avance de la próxima película biográfica sobre Michael Jackson acumuló alrededor de 116,2 millones de visualizaciones, lo que lo convirtió en el corto más visto de la historia de las películas biográficas musicales.
"Michael" todavía no llegó al cine pero ya está causando un fenómeno entre los espectadores. La película que narra la vida del Rey del Pop alcanzó números exorbitantes de acuerdo con las estadísticas de Wave Matriz recogidas por The Hollywood Reporter. Tras sus primeras 24, alcanzó las 116,2 millones de reproducciones en YouTube, superando con creces los récords anteriores de películas biográficas musicales.
Las primeras imágenes de un hito en el cine
El avance del largometraje comienza con Jaafar Jackson, el sobrino del fallecido Michael Jackson, quien interpreta al Rey del Pop. En las primeras imágenes puede verse a Jaafar en el icónico estudio con Quincy Jones (Kendrick Sampson), quien le advierte: “Sé que estuviste esperando esto durante mucho tiempo". Allí la tensión comienza a crecer y junto con fragmentos de su infancia, así como actuaciones y videoclips icónicos, incluyendo “Thriller”, Jackson continúa su discurso: "Las pistas están grabadas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio”.
La sentencia en su voz culmina en su éxito de 1982, “Wanna Be Startin' Somethin'”, a lo que le proceden clips del moonwalk, su baile característico y las imágenes que recorren toda su vida que superando el ámbito de la música, como lo indica la sinopsis del audiovisual.
¿De qué trata “Michael”?
“La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista más grande del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de sus inicios como solista, la película ofrece al público una perspectiva única de Michael Jackson. Aquí comienza su historia", detallaron desde la compañía cinematográfica Lionsgate.
Entre los miembros adicionales del reparto se incluyen Miles Teller como el abogado John Branca, Colman Domingo como Joe Jackson, Kat Graham como Diana Ross, Nia Long como Katherine Jackson, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Juliano Krue Valdi como un joven Michael.
¿Dónde se podrá ver la película?
Antoine Fuqua dirige la película con guion de John Logan. Graham King, John Branca y John McClain son los productores. Michael se estrenará en cines el 24 de abril de 2026, según informó The Hollywood Reporter, donde recogieron los datos de Lionsgate y Universal Pictures. El lanzamiento se pospuso luego del anuncio de su fecha original, el 3 de octubre de 2025. Lionsgate será el encargado de la distribución en Estados Unidos, mientras que Kino Films asumirá la distribución en Japón y Universal cubrirá los mercados internacionales.