Una trabajadora guatemalteca murió de un disparo tras intentar limpiar la casa equivocada en EE.UU.

En Estados Unidos, este tipo de incidentes ha generado un profundo debate sobre la aplicación de esas leyes. En 2023, Ralph Yarl, un adolescente de 16 años, recibió dos disparos tras tocar por error el timbre de una casa en Misuri; el atacante, Andrew Lester, murió antes de recibir sentencia. Ese mismo año, en Nueva York, Kaylin Gillis, de 20 años, perdió la vida cuando ingresó por equivocación al estacionamiento de una vivienda; el dueño cumple una condena de 25 años de prisión.