Una trabajadora guatemalteca murió de un disparo tras intentar limpiar la casa equivocada en EE.UU.

Como cada madrugada, María Florinda Ríos Pérez salió junto a su esposo, Mauricio Velázquez, para comenzar su jornada limpiando casas. Pero aquel 5 de noviembre, el trabajo cotidiano se convirtió en tragedia. Una confusión con la dirección de la vivienda que debía asear le costó la vida.
La mujer guatemalteca, de 32 años y originaria de Quetzaltenango, llegó con su pareja a un vecindario de Whitestown, un suburbio de Indianápolis, en el estado de Indiana. Al intentar abrir la puerta de una casa que creían era la correcta, recibió un disparo mortal en la cabeza. La vivienda que realmente debían limpiar estaba ubicada justo detrás, publicó la BBC.
La Policía halló a Ríos Pérez sin vida, en brazos de su esposo, poco antes de las 7 de la mañana. Según las autoridades, la pareja no llegó a entrar a la casa, y el caso fue remitido a la fiscalía del condado de Boone, que deberá decidir si presenta cargos contra el propietario del domicilio.
Por ahora, la identidad del tirador no fue revelada. “Es un caso complejo, delicado y en desarrollo”, señalaron los investigadores, que además pidieron paciencia y advirtieron sobre la circulación de información errónea en redes sociales.
En declaraciones a CBS News, Mauricio Velázquez pidió justicia para su esposa, madre de sus cuatro hijos. “Debería haber llamado a la policía primero, en lugar de disparar así, sin motivo alguno”, expresó entre lágrimas. En otra entrevista, con el canal WTTV, remarcó: “Pido justicia porque la persona que hizo eso no creo que esté bien de la cabeza”.
Rudy Ríos Pérez, hermano de la víctima, explicó al diario The New York Times que la pareja había emigrado a Estados Unidos hace tres años y que aquella era la primera vez que iban a limpiar esa propiedad. Contó que intentaron abrir la puerta principal con las llaves que les habían dado los clientes, sin éxito, y fue entonces cuando el disparo atravesó la puerta y alcanzó a María.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó el fallecimiento de Ríos Pérez “en un acto violento cuando se disponía a cumplir con sus labores” y aseguró que brinda acompañamiento a la familia. A través del consulado en Chicago, el gobierno guatemalteco informó que ofrece asistencia consular, legal y migratoria, además de servicios de documentación.
El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, indicó al diario The Indianapolis Star que el caso es complejo debido a la redacción de las leyes estatales sobre defensa propia, que permiten el uso de fuerza razonable, incluso letal, para repeler un supuesto intento de intrusión.
En Estados Unidos, este tipo de incidentes ha generado un profundo debate sobre la aplicación de esas leyes. En 2023, Ralph Yarl, un adolescente de 16 años, recibió dos disparos tras tocar por error el timbre de una casa en Misuri; el atacante, Andrew Lester, murió antes de recibir sentencia. Ese mismo año, en Nueva York, Kaylin Gillis, de 20 años, perdió la vida cuando ingresó por equivocación al estacionamiento de una vivienda; el dueño cumple una condena de 25 años de prisión.