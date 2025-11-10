Andrés Iniesta investigado en Perú: el exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios

El exfutbolista Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, enfrenta una investigación por presunta estafa agravada en Perú. La Fiscalía peruana indaga su presunta implicación en una red de engaños financieros asociados a la filial sudamericana de su empresa, Never Say Never (NSN), que habría generado perjuicios económicos por más de 600.000 dólares a empresarios locales.