Andrés Iniesta investigado en Perú: el exjugador del Barcelona acusado de estafar a empresarios

El exfutbolista Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, enfrenta una investigación por presunta estafa agravada en Perú. La Fiscalía peruana indaga su presunta implicación en una red de engaños financieros asociados a la filial sudamericana de su empresa, Never Say Never (NSN), que habría generado perjuicios económicos por más de 600.000 dólares a empresarios locales.
Según los documentos difundidos por el Ministerio Público, las indagaciones se iniciaron a raíz de una denuncia interpuesta por Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos, quienes aseguran haber invertido en proyectos deportivos y artísticos que nunca se concretaron.
El rol de Never Say Never Sudamérica
De acuerdo con la denuncia, Iniesta, junto a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, habría autorizado la creación de NSN Sudamérica en abril de 2023, como filial de NSN Barcelona, con el objetivo de desarrollar espectáculos en la región.
Sin embargo, la investigación sostiene que el nombre y prestigio del exfutbolista habrían sido utilizados para captar capitales bajo falsas promesas. “Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos (...) pero que nunca se llegaron a realizar”, indica el informe fiscal.
Los eventos que nunca ocurrieron
Entre los proyectos anunciados por NSN Sudamérica se encontraban:
Upa Upa Fest
Partido amistoso entre Cienciano (Perú) y Nacional (Ecuador)
K-Pop Music Fest
Duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España
De todos ellos, solo el Upa Upa Fest llegó a concretarse, pero con pérdidas millonarias. El fracaso de este evento habría provocado la cancelación del resto, dejando a los inversores sin recuperación de capital ni explicaciones sobre la administración de los fondos.
Empresarios afectados y quiebra de la filial
El Ministerio Público detalla que los organizadores no rindieron cuentas ni devolvieron el dinero invertido. En junio de 2024, NSN Sudamérica fue declarada en quiebra y entró en proceso de liquidación.
Entre los afectados figuran Iván Petrozzi, quien aportó 35.000 dólares para un partido amistoso entre Barcelona SC de Ecuador y Sporting Cristal en Miami, así como Juan Manuel Vargas Alva y Jorge Alberto Yáñez Giles, que realizaron aportes de 15.000 y 14.850 dólares, respectivamente, sin recibir reembolso alguno.
Iniesta y el lanzamiento de NSN en Perú
Durante la presentación oficial de Never Say Never en Lima en 2023, Andrés Iniesta expresó su entusiasmo por expandir sus negocios deportivos en Latinoamérica:
“Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y en un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo. Nos encanta la pasión con la que viven los peruanos el deporte.”
Sin embargo, tras la serie de incumplimientos, las autoridades investigan si la llegada de NSN fue parte de una estrategia de captación engañosa.