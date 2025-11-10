Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor y un festival para disfrutar la mejor milanesa

Fiesta nacional del sánguche milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Noviembre llega con el festival más tucumano y esperado de todos. La gastronomía será la protagonista durante la segunda semana del mes con el plato típico de la provincia al que nadie puede negarse. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 se celebra la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, en la Sociedad Rural de Tucumán.