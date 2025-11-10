Escuchá las cinco claves de la semana: vuelve el calor y un festival para disfrutar la mejor milanesa

Una semana clave para el armado político del gobierno provincial y nacional. Además, un festival gastronómico imperdible y amistoso de la Selección.
El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nublado y se espera un leve aumento de la temperatura
El inicio de la semana llega con un leve ascenso de la temperatura y un cielo mayormente cubierto en Tucumán. El clima no da respiro con la inestabilidad. Si estás pensando cómo planear tus días, te contamos qué esperar en los próximos: suben las temperaturas, pero la lluvia acecha.
La semana arranca en Tucumán con el cielo cubierto y un aumento de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una máxima de 29 grados.
Atención al martes, porque las proyecciones indican que será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima que podría trepar hasta los 34 grados. El panorama cambia para el miércoles: entra un frente nuboso y lluvioso que trae tormentas la mayor parte del día y hace bajar la máxima a 25 grados
El resto de la semana se mantiene inestable. Tanto el jueves como el viernes se esperan con mucha nubosidad y probables precipitaciones, con temperaturas máximas que se quedan alrededor de los 25 grados.
Fiesta nacional del sánguche milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos
Noviembre llega con el festival más tucumano y esperado de todos. La gastronomía será la protagonista durante la segunda semana del mes con el plato típico de la provincia al que nadie puede negarse. Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 se celebra la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, en la Sociedad Rural de Tucumán.
El cronograma del festival ya está cargado de actividades tentadoras, no solo para que disfrutes de los más deliciosos manjares, sino para que pases un fin de semana excelente, lleno de shows y música.
El gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas
El Gobierno nacional acelera sus contactos con los gobernadores en una estrategia de diálogo bilateral que busca asegurar los apoyos políticos necesarios para impulsar la ambiciosa agenda de reformas de segunda generación del presidente Javier Milei. Esta iniciativa toma especial relevancia con la inminente jura de Diego Santilli como ministro del Interior.
Este lunes, la Casa Rosada es el escenario de encuentros clave. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el designado ministro del Interior reciben a Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Marcelo Orrego, gobernador de San Juan. La cita forma parte de una ronda preliminar de conversaciones que el Ejecutivo activó días atrás.
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
La semana pasada fue de reuniones, análisis y debate dentro del oficialismo provincial. En la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo dedicó tres jornadas a llevar a cabo encuentros con referentes de toda la provincia para avanzar con la reforma electoral y política.
La intención es tratar de lograr el mayor consenso interno posible antes de abrir el debate con los espacios opositores y otros sectores de la sociedad civil. El titular del Poder Legislativo quiere llegar a fin de año con los cambios definidos, según lo expresó públicamente en más de una ocasión.
Argentina enfrenta a angola en luanda: el cronograma de la selección
La Selección Argentina regresa a la actividad internacional en la Fecha FIFA de noviembre, con un solo compromiso de exhibición antes de comenzar la recta final hacia la Copa del Mundo 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrenta a Angola el viernes 14, desde las 13:00 (hora argentina), en el estadio nacional de Luanda, capital del país africano.