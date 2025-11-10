Tragedia en Gastona Norte: una mujer murió y un hombre sufrió graves quemaduras durante un incendio

Una mujer de 78 años, identificada como Nélida del Valle Ordóñez, murió en la madrugada de este lunes a causa de un incendio que destruyó su vivienda en Gastona NGastona Norteorte, en el kilómetro 9, a 100 metros de la capilla Nuestra Señora del Milagro, Arcadia. El siniestro también provocó graves quemaduras en su pareja, Fidel Santos Palomino, quien fue rescatado del lugar e internado de urgencia en el hospital Centro de Salud.