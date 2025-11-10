Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Fernández defendió enfáticamente la figura de Kicillof, a quien calificó como “un buen gobernador” y un dirigente “muy inteligente y muy preparado”. No obstante, el expresidente lamentó la situación de adversidad que enfrenta el mandatario provincial, señalando que “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal” y criticando a los sectores internos por la falta de apoyo: “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”.