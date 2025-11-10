Secciones
Política

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

El ex presidente defendió enérgicamente su mandato, destacando los resultados económicos y laborales.

ALBERTO FERNÁNDEZ ALBERTO FERNÁNDEZ
Hace 2 Hs

El ex presidente Alberto Fernández agitó el debate interno del justicialismo al nombrar a varios dirigentes que, a su criterio, tienen potencial para competir por la Presidencia en 2027, destacando con fuerza al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al ex ministro de Economía, Sergio Massa.

En una entrevista en el canal de streaming Blender, el ex mandatario también lanzó críticas directas a los conflictos dentro de su partido, advirtiendo sobre las posibles repercusiones institucionales y la afectación a la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.

Fernández defendió enfáticamente la figura de Kicillof, a quien calificó como “un buen gobernador” y un dirigente “muy inteligente y muy preparado”. No obstante, el expresidente lamentó la situación de adversidad que enfrenta el mandatario provincial, señalando que “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal” y criticando a los sectores internos por la falta de apoyo: “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”.

Junto a Kicillof, Fernández mencionó como otro peso pesado al ex candidato presidencial Sergio Massa, de quien resaltó su profundo conocimiento del Estado nacional.

Ampliando el panorama de potenciales candidatos presidenciales peronistas, el exjefe de Estado sumó a otros dirigentes como el exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich -de quien ponderó que “acaba de hacer una elección extraordinaria”-, el ex ministro de Justicia Martín Soria y su hermana, María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro. 

También incluyó a exfuncionarios de su propia gestión, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes definió como “impresionantes” y potenciales “extraordinarios presidentes”, instándolos a salir a recorrer el país.

El ex presidente subrayó que los conflictos dentro del peronismo, que se intensificaron tras la reciente derrota electoral de medio término, no son solo disputas de nombres, sino que tienen un impacto institucional, pudiendo afectar el alineamiento de senadores y diputados, un factor que, según advirtió, complicaría la gestión en la Provincia de Buenos Aires.

Cuestionamientos judiciales

Alberto defendió enérgicamente su mandato, destacando los resultados económicos y laborales. Remarcó que, con excepción de 2020, la industria argentina creció durante tres años consecutivos y aseguró que su gobierno dejó “la tasa de desocupación más baja de toda la democracia”, sin haber promovido leyes en contra de los trabajadores. Atribuyó la percepción negativa sobre su gestión a las propias internas peronistas, sosteniendo que "es difícil que los aciertos se vean cuando dentro de la propia fuerza se insiste en negarlos”.

Finalmente, se refirió a las causas judiciales que lo involucran. Cuestionó duramente al magistrado Julián Ercolini, señalando que “debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez”. También negó terminantemente la denuncia por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, detallando la inconsistencia temporal de lo narrado en la causa con el embarazo de su hijo Francisco.

En una entrevista en el canal de streaming Blender, el ex mandatario también lanzó críticas directas a los conflictos dentro de su partido, advirtiendo sobre las posibles repercusiones institucionales y la afectación a la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.

Fernández defendió enfáticamente la figura de Axel Kicillof, a quien calificó como “un buen gobernador” y un dirigente “muy inteligente y muy preparado”. No obstante, el expresidente lamentó la situación de adversidad que enfrenta el mandatario provincial, señalando que “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal” y criticando a los sectores internos por la falta de apoyo: “Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”.

Junto a Kicillof, Fernández mencionó como otro peso pesado al ex candidato presidencial Sergio Massa, de quien resaltó su profundo conocimiento del Estado nacional.

Ampliando el panorama de potenciales candidatos presidenciales peronistas, el exjefe de Estado sumó a otros dirigentes como el exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich -de quien ponderó que “acaba de hacer una elección extraordinaria”-, el ex ministro de Justicia Martín Soria y su hermana, María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro. 

También incluyó a exfuncionarios de su propia gestión, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes definió como “impresionantes” y potenciales “extraordinarios presidentes”, instándolos a salir a recorrer el país.

El ex presidente subrayó que los conflictos dentro del peronismo, que se intensificaron tras la reciente derrota electoral de medio término, no son solo disputas de nombres, sino que tienen un impacto institucional, pudiendo afectar el alineamiento de senadores y diputados, un factor que, según advirtió, complicaría la gestión en la Provincia de Buenos Aires.

Cuestionamientos judiciales

Alberto defendió enérgicamente su mandato, destacando los resultados económicos y laborales. Remarcó que, con excepción de 2020, la industria argentina creció durante tres años consecutivos y aseguró que su gobierno dejó “la tasa de desocupación más baja de toda la democracia”, sin haber promovido leyes en contra de los trabajadores. Atribuyó la percepción negativa sobre su gestión a las propias internas peronistas, sosteniendo que "es difícil que los aciertos se vean cuando dentro de la propia fuerza se insiste en negarlos”.

Finalmente, se refirió a las causas judiciales que lo involucran. Cuestionó duramente al magistrado Julián Ercolini, señalando que “debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez”. También negó terminantemente la denuncia por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, detallando la inconsistencia temporal de lo narrado en la causa con el embarazo de su hijo Francisco.

Temas Axel KicillofAlberto FernándezSergio Massa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
2

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
4

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar
5

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
6

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Más Noticias
Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cristina en el banquillo: ¿Cómo sigue el juicio por la Causa Cuadernos?

Cristina en el banquillo: ¿Cómo sigue el juicio por la "Causa Cuadernos"?

El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

El Gobierno nacional acelera reuniones para blindar las reformas

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

Comentarios