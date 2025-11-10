Secciones
Agenda de TV: juegan Gimnasia-Vélez, Riestra-Independiente y Argentinos-Belgrano

Se cierra la fase de grupos del Mundial Sub-17 y se definen los clasificados a los 16avos de final.

MEJORAR. Después de quedar afuera de toda pelea, Independiente buscará una victoria para terminar el año lo más arriba posible.
Hace 32 Min

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Suiza-México (DSports)

9.30: Corea del Sur-Costa de Marfil (DSports)

10:30: Colombia-Corea del Norte (DSports+)

10.30: El Salvador-Alemania (DSports)

11.30: Zambia-Brasil (DSports+)

11.45: Honduras-Indonesia (DSports)

12.45: Egipto-Inglaterra (DSports)

12.45: Venzuela-Haití (DSports)

Liga Profesional Argentina

17: Gimnasia-Vélez (ESPN Premium)

19: Deportivo Riestra-Independiente (TNT Sports)

21.15: Argentinos-Belgrano (TNT Sports)

21.15: Independiente Rivadavia-Central Córdoba (ESPN Premium)

NFL (Fútbol Americano)

22: Green Bay Packers-Philadelphia Eagles (ESPN2)

