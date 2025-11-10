Un pueblo español paga una ayuda de hasta 2.000 euros a los nuevos vecinos: requisitos y cómo solicitarla

La despoblación es uno de los grandes problemas que afecta al interior de España. En provincias como Palencia, Soria, Zamora o Ávila, muchos municipios han visto cómo su población envejece y los jóvenes se marchan en busca de oportunidades laborales. Para revertir esta situación, la Junta de Castilla y León ofrece ayudas económicas, alquileres asequibles y programas de apoyo al emprendimiento en entornos rurales.