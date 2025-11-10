Un pueblo español paga una ayuda de hasta 2.000 euros a los nuevos vecinos: requisitos y cómo solicitarla

La despoblación es uno de los grandes problemas que afecta al interior de España. En provincias como Palencia, Soria, Zamora o Ávila, muchos municipios han visto cómo su población envejece y los jóvenes se marchan en busca de oportunidades laborales. Para revertir esta situación, la Junta de Castilla y León ofrece ayudas económicas, alquileres asequibles y programas de apoyo al emprendimiento en entornos rurales.
Entre los municipios que pueden beneficiarse de este plan se encuentra Astudillo, en la provincia de Palencia, un bonito pueblo con un gran valor histórico y patrimonial que busca nuevos vecinos dispuestos a empezar una nueva vida.
Requisitos para acceder a la ayuda de hasta 2.000 euros
Estas subvenciones están dirigidas a familias o personas que se trasladen de forma permanente a un municipio rural de Castilla y León, procedentes de otra comunidad autónoma donde hayan residido al menos durante un año.
Podrán solicitarla:
Parejas casadas o inscritas como pareja de hecho, con o sin hijos.
Familias monoparentales.
Grupos de hermanos, siempre que uno de ellos sea mayor de edad.
Menores en guarda adoptiva o tutela judicial atribuida.
Condiciones específicas:
Todos los miembros deben empadronarse en el mismo domicilio de un municipio rural entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Ninguno puede haber sido beneficiario de programas similares como el Pasaporte de vuelta.
Al menos un miembro debe trabajar en Castilla y León, ya sea por cuenta ajena, propia o mediante teletrabajo acreditado.
Los menores en edad escolar deben estar matriculados en centros educativos de la comunidad.
Todos los integrantes deben contar con la Tarjeta Sanitaria de Castilla y León.
La unidad familiar debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Cuantía de las ayudas: hasta 2.000 euros por familia
El importe varía según la estructura familiar:
1.000 euros para familias sin hijos.
2.000 euros para familias con hijos o menores a cargo.
En el caso de hermanos convivientes, la cuantía será de 1.000 euros si todos son mayores de edad y 2.000 euros si hay menores bajo su tutela.
La ayuda se solicita una sola vez por familia, mediante un modelo oficial y acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.
Cómo solicitar la ayuda y plazos
Las solicitudes deben presentarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a la mudanza (fecha de empadronamiento).
Será necesario aportar:
DNI de todos los miembros.
Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento.
Informe de vida laboral.
Documentación que justifique la situación laboral y la residencia anterior.
Un impulso para repoblar el medio rural
Este programa forma parte del plan de la Junta de Castilla y León para fomentar el retorno y la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la región. Además de esta ayuda económica, existen otras iniciativas complementarias que pueden consultarse en la sede electrónica de la JCyL, como programas de apoyo al empleo rural o subvenciones al alquiler.
Vivir en un entorno tranquilo, con menos costes y más calidad de vida, ahora es posible gracias a este tipo de incentivos.
Pueblos como Astudillo buscan nuevos habitantes para llenar de vida sus calles y preservar su rico patrimonio cultural.