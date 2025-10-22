Secciones
La vida en un pueblo español de solo 10 habitantes: el vídeo que emociona a miles en redes

Una pareja muestra su día a día en un diminuto rincón de la España rural, donde el amanecer, el fuego y la calma se convierten en los verdaderos lujos de una vida sencilla.

La vida en un pueblo español de solo 10 habitantes: el vídeo que emociona a miles en redes
Hace 1 Hs

En pleno corazón de la España rural aún hay lugares donde el silencio domina las calles y el ritmo del día lo marcan el amanecer y el ocaso. Son pueblos diminutos, con apenas una decena de vecinos, donde la vida transcurre sin prisa y cada gesto cotidiano cobra un valor especial. En uno de ellos vive una pareja que ha decidido mostrar cómo es su día a día, convirtiéndose en un fenómeno viral y despertando el interés de miles de personas por volver al pueblo y reconectar con la naturaleza.

Su historia, compartida en la cuenta de TikTok @Repoblando, suma ya más de dos millones de visualizaciones. En el vídeo, los protagonistas narran una jornada cualquiera en su pequeño municipio, donde apenas viven 10 personas. “Ver el amanecer es un auténtico privilegio”, confiesan mientras muestran la calma del entorno que los rodea.

Una rutina marcada por la calma y la naturaleza

Cada día comienza sobre las siete u ocho de la mañana. Uno de ellos trabaja frente al ordenador desarrollando aplicaciones, mientras la otra dedica la mañana a estudiar, convencida de que la tranquilidad del entorno es su mejor aliada para concentrarse. Las visitas del panadero o del frutero rompen la rutina y, en este pequeño pueblo, salir en pijama a comprar el pan no solo es normal, sino parte del encanto de la vida rural.

El fuego siempre encendido, las comidas hechas a la brasa y las tardes de paseo o deporte son algunos de los placeres que describen con naturalidad. A las seis de la tarde, la jornada laboral llega a su fin y el bar del pueblo se convierte en punto de encuentro. Entre charlas, risas y amistad, se refuerza ese sentido de comunidad y pertenencia que muchos echan de menos en las grandes ciudades. Y, cuando cae el sol, el atardecer en el campo pone el broche perfecto a un día en el que el tiempo parece detenerse.

Una vida sencilla que inspira a miles

“Dejamos Barcelona para vivir en un pueblo”, explican en su cuenta, que ya se ha ganado el cariño de miles de seguidores. Su testimonio se ha convertido en símbolo de un nuevo movimiento de repoblación rural, impulsado por jóvenes que buscan una vida más humana, conectada con la naturaleza y alejada del estrés urbano.

El éxito del vídeo demuestra que, incluso en un pueblo de solo diez habitantes, se puede encontrar plenitud, propósito y una forma distinta de entender la felicidad. Porque, como dicen sus protagonistas, “aquí, cada amanecer es un pequeño milagro”.

