La vida en un pueblo español de solo 10 habitantes: el vídeo que emociona a miles en redes

El fuego siempre encendido, las comidas hechas a la brasa y las tardes de paseo o deporte son algunos de los placeres que describen con naturalidad. A las seis de la tarde, la jornada laboral llega a su fin y el bar del pueblo se convierte en punto de encuentro. Entre charlas, risas y amistad, se refuerza ese sentido de comunidad y pertenencia que muchos echan de menos en las grandes ciudades. Y, cuando cae el sol, el atardecer en el campo pone el broche perfecto a un día en el que el tiempo parece detenerse.