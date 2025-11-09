Córdoba: un conductor atropelló, mató y abandonó a una joven que volvía de trabajar en bicicleta

La muerte de Milagros generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, como así también en distintos vecinos que expresaron su dolor a través de las redes y exigieron justicia. “Besos al cielo Mili, se te va a extrañar esa sonrisa. Mi vida, lamento tanto esta noticia”, escribió una de las amigas de la víctima.