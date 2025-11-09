Un hombre se disparó por accidente en la pierna al bajar de un taxi y quedó detenido por portar un arma ilegal

Un hombre protagonizó un insólito episodio este sábado en la localidad chubutense de Gaiman, cuando se disparó accidentalmente en la pierna con un revólver que llevaba escondido en un bolso.
El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas, sobre el camino subrural 51, entre las chacras 164 y 165, en una zona rural del valle inferior del río Chubut.
El accidente con el arma
De acuerdo con el informe policial, el hombre descendía de un taxi cuando el arma se accionó de manera imprevista, provocándole una herida de bala en la pierna izquierda.
Efectivos que realizaban un patrullaje preventivo fueron alertados por vecinos de la presencia de una persona herida y acudieron al lugar. Al llegar, encontraron al sujeto tirado sobre el suelo con una lesión sangrante y un bolso a pocos metros.
Según relató el propio herido, el disparo fue accidental: el revólver estaba cargado dentro del bolso y se disparó al manipularlo mientras bajaba del vehículo.
Atención médica y secuestro del arma
Los agentes retiraron el arma para evitar nuevos riesgos y solicitaron asistencia médica inmediata. Personal sanitario trasladó al hombre a un centro de salud cercano, donde recibió atención por la herida.
En el lugar, la División de Policía Científica secuestró el arma —un revólver negro con empuñadura marrón— y realizó pericias para determinar las condiciones del disparo. También se procedió a requisar el bolso, en busca de otros elementos vinculados al hecho.
Quedó detenido por portación ilegal de arma de fuego
Una vez estabilizado, el hombre fue detenido por portación ilegal de arma de fuego, por orden de la funcionaria fiscal de turno.
La Fiscalía de Trelew investiga ahora si el acusado contaba con antecedentes o con algún tipo de permiso de tenencia o portación, mientras se aguardan los resultados de las pericias balísticas.
Un caso similar en Santa Fe
Horas antes, un hecho de similares características ocurrió en Santa Fe, donde un niño de cuatro años se disparó accidentalmente en una pierna mientras jugaba con un arma de fuego en su casa del barrio Coronel Dorrego.
El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece fuera de peligro. La fiscalía investiga las circunstancias del hecho y analiza si el arma —presuntamente perteneciente a su abuelo— estaba bajo resguardo adecuado.