Pasos para regularizar el transporte de pasajeros

La Municipalidad se ha comprometido a aportar una enorme parte de subsidios -$1.000 millones por mes- y a levantar las sanciones establecidas por la falta de servicio en la protesta; los empresarios dejaron sin efecto las suspensiones y van a cumplir frecuencias y horarios; y entre todos han acordado que se va a estudiar la incidencia que tienen las app ilegales -en especial Ubermoto- en el deterioro del sistema de transporte público, que ha perdido un 30% del pasaje en el último año y que ha visto el cambio cultural que parece estar desarrollándose en el sistema. Esto, en vista de la desregulación de hecho que se ha producido, que se vincula con la inacción de autoridades frente a esta situación que las ha desbordado. Este debate es importante y definitorio, y en él tendrían que intervenir, como ha solicitado la misma Municipalidad, otras jurisdicciones y la misma Provincia. Las app ilegales operan de modo interjurisdiccional y solamente en los lugares rentables, lo cual abre una importante discusión sobre có o debe organizarse la prestación del transporte en todo el territorio.