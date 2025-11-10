Esteban Domecq: “La disciplina macro funciona como un freno de mano para los precios”

-Creo que no está asociado directamente. Lo importante en este momento es que el tipo de cambio no siga apreciándose y que se empiece a corregir el desbalance que tenés en el sector externo de la economía. Hoy tenés una cuenta corriente deficitaria en la zona de 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI); además, una alta dolarización de los agentes económicos, que disminuirá después de las elecciones, pero seguirá siendo alta. Históricamente, ese fenómeno es muy importante en la Argentina. Asimismo, tenés muchos vencimientos de deuda por delante y encima hay un Banco Central, que tiene reservas netas negativas. Eso implica que todo el sector externo de la economía está tensionado y eso le pone presión al tipo de cambio. Entonces, el desafío viene por ese lado, cómo yo reduzco la presión que tiene el mercado de cambio. Para eso, tengo que reducir la demanda e incrementar la oferta de dólares. Todo eso lo podés hacer por la vía de la cuenta corriente, aumentando las exportaciones de bienes, o bajando las importaciones de bienes y servicios, aflojando el turismo emisivo, entre otras acciones, o lo podés hacer por la cuenta financiera. Creo que el gobierno se juega un pleno, al igual que lo viene haciendo en el último año, a que sea la cuenta financiera la que solvente el problema que tiene en la cuenta corriente. No soy optimista en eso. Insisto que hay un desafío grande en el sector externo argentino y por eso creo que el esquema tiene que avanzar hacia un relajamiento monetario y empezar a bajar los niveles de encajes de la economía y las tasas de interés, hay que estimular el crédito, hay que relajar monetariamente y flexibilizar en lo cambiario para que el tipo de cambio encuentre un nivel más sano para las cuentas externas argentinas y para empezar a dinamizar un poco más la actividad.