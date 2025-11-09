Secciones
Seguridad

Desde Mendoza trasladaron a un criminal requerido por la Justicia tucumana

Una comitiva especial fue enviada por la Jefatura de Policía de Tucumán para buscar y custodiar a un hombre acusado de robo agravado.

Hace 1 Hs

Un equipo táctico de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO viajó a la provincia de Mendoza para concretar el traslado de un imputado por robo agravado, requerido por la Justicia tucumana.

El operativo fue solicitado por la Cámara Conclusional y autorizado mediante un acto resolutivo de la Jefatura de Policía, a cargo del jefe Joaquín Girvau y el subjefe Roque Yñigo, con la anuencia del director general de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra.

Operativo de alta precisión

La comitiva, encabezada por el comisario inspector Mariano Domínguez, se trasladó a Mendoza con personal altamente capacitado en procedimientos de riesgo, para asegurar la búsqueda, custodia y traslado del sospechoso hacia Tucumán.

Según informó la fuerza, el equipo del CERO garantizó la seguridad y el cumplimiento de todos los protocolos durante la extradición del detenido, quien fue puesto a disposición de la Justicia provincial.

“El operativo se desarrolló sin inconvenientes, cumpliendo con las normas judiciales y de seguridad establecidas”, detallaron fuentes policiales.

Destino final del detenido

Una vez arribada la comitiva a Tucumán, el imputado fue alojado en la Comisaría de Lules, conforme al mandato judicial emitido por la Cámara Conclusional. Desde allí, quedará a disposición de las autoridades judiciales competentes que instruyen la causa por robo agravado.

Trabajo coordinado entre fuerzas

Desde la Jefatura de Policía destacaron la eficacia y profesionalismo del personal del CERO, que intervino en la misión con precisión táctica y disciplina operativa, garantizando la integridad del procedimiento y del imputado durante todo el traslado.

Este tipo de operativos refuerzan el compromiso de las fuerzas especiales tucumanas con la cooperación interprovincial y el cumplimiento de las órdenes judiciales, fundamentales para el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia.

