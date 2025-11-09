Santoral del 10 de noviembre: San León Magno, el Papa que defendió la fe frente a los bárbaros

Pero el legado de San León Magno no se limita a la diplomacia. Fue un profundo teólogo y escritor: sus homilías y cartas contribuyeron a definir la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Cristo, reafirmando que en Él coexisten plenamente la divinidad y la humanidad. Su célebre “Tomo a Flaviano” fue clave para las deliberaciones del Concilio de Calcedonia (451), donde se estableció uno de los dogmas centrales del cristianismo.