Confirmaron que el conductor que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas

Una de las víctimas será trasladada a un centro de mayor complejidad y dos ya recibieron el alta.

Hace 1 Hs

La investigación por el impactante accidente en Lanús sumó un dato clave en las últimas horas. La fiscalía confirmó que el conductor del Renault Symbol iba manejando en ojotas cuando atropelló a tres mujeres que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a metros de la estación de Lanús, y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal.

Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, circulaba junto a un menor cuando embistió a las tres jubiladas que cruzaban correctamente la calle.

El estado de las víctimas tras el accidente

Las tres mujeres fueron trasladadas de urgencia por el SAME al Hospital Evita. Juana Vignogna (73) sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo y será derivada a un centro de mayor complejidad, donde los médicos evalúan la posibilidad de amputarle el miembro.

Por su parte, Mirta Silvia Amor López (91) presentó una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento, mientras que Teresa Cristina Melgarejo (65) quedó internada por fuertes dolores en la zona lumbar. En las últimas horas, dos de las víctimas recibieron el alta médica.

A los pocos minutos del accidente, personal de la Comisaría 1° de Lanús detuvo a Mambrín en el lugar. La fiscalía ordenó peritajes y confirmó que el hombre manejaba en ojotas, un detalle que podría agravar su situación judicial. A pesar de este dato, no quedó detenido al cierre de esta nota.

El test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo, pero igualmente fue acusado de “lesiones culposas”.

