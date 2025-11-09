Escándalo en Interlagos: Hamilton rozó a Colapinto, fue penalizado y su carrera terminó antes de tiempo

Todo comenzó en la curva 1. Lewis Hamilton, que venía presionando para recuperar posiciones, había sido rozado por Carlos Sainz en la largada y perdió terreno. En su intento por avanzar de nuevo, se encontró con Colapinto en la recta principal y trató de superarlo por el lado interno, pero su cálculo fue erróneo y terminó golpeando la parte trasera del A525 del argentino.