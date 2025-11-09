Taxistas en pie de protesta: reclaman contra las aplicaciones de viaje

En simultáneo con la crisis que manifiestan los empresarios que prestan el servicio de ómnibus en la Capital, el rubro de los taxis efectúa planteos en distintos ámbitos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por diversos ítems, entre ellos, la cuestión de las plataformas digitales para transporte, como Uber, Uber-Moto y Didi.
El viernes, mientras se llevaba adelante la reunión de la comisión de Transporte en el Concejo Deliberante, se presentó un numeroso grupo de taxistas autoconvocados para solicitar una audiencia a los ediles. “Estamos prácticamente parados. En toda las esquinas hay taxis. La aplicación nos está matando. Son personas que no están autorizadas para transportar pasajeros”, aseguró Abel Díaz, de 36 años. Y planteó que “de nada sirve que haya paradas, si no hay trabajo”.
“También está (vigente la norma) que impide que se utilicen las motos como taxis. No se puede seguir así”, agregó el taxista, que formó parte del grupo de trabajadores que ingresó a la sede de Monteagudo y San Martín.
Si bien en un primer momento hubo un clima de tensión, con un despliegue de efectivos a las afueras del Concejo Deliberante, finalmente la manifestación no pasó a mayores, a inclusive se liberó la circulación del tránsito.
En la semana, por su parte, la intendenta Rossana Chahla había recibido a representantes del sector con el objetivo de “seguir fortaleciendo los canales de diálogo con quienes todos los días prestan un servicio esencial en nuestra ciudad”.
“Escuchamos sus propuestas y acordamos ampliar y jerarquizar las paradas exclusivas del Sutrappa en distintos puntos del centro”, explicó la jefa municipal a través de sus redes sociales.
El 29 de octubre, en tanto, Carlos Pizarro, del Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán, presentó una nota vía mesa de entradas del Ejecutivo municipal para expresar el malestar y la preocupación del sector por el impacto de las app de transporte. “Esto nos está llevando sin frenos a una catástrofe y a una precarización laboral nunca vista a nuestra actividad, la cual perjudica enormemente día a día los trabajadores y trabajadoras taxistas”, alertó el dirigente gremial en el escrito.
Además, planteó que “los peones de taxis estamos por muy debajo de la línea de pobreza, con un salario de aproximadamente $15.000 a $20.000 por día”. “Nuestra actividad viene padeciendo una situación económica insostenible”, alertó. Desde la Intendencia los recibieron, pero en el gremio afirman que no obtuvieron “una respuesta concreta a los pedidos”.