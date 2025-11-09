Taxistas en pie de protesta: reclaman contra las aplicaciones de viaje

El 29 de octubre, en tanto, Carlos Pizarro, del Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán, presentó una nota vía mesa de entradas del Ejecutivo municipal para expresar el malestar y la preocupación del sector por el impacto de las app de transporte. “Esto nos está llevando sin frenos a una catástrofe y a una precarización laboral nunca vista a nuestra actividad, la cual perjudica enormemente día a día los trabajadores y trabajadoras taxistas”, alertó el dirigente gremial en el escrito.