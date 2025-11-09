Video: el try de Mateo Carreras frente a Gales

En el Principality Stadium de Cardiff, una combinación perfecta entre Pablo Matera y Mateo Carreras derivó en uno de los mejores tries del partido ante Gales. Matera detectó el espacio libre detrás de la defensa y ejecutó un kick quirúrgico al fondo.
La pelota picó justo en el momento indicado y Carreras, lanzado a toda velocidad, llegó antes que todos para apoyarla y sellar el cuarto try argentino. La acción, precisa y veloz, reflejó la conexión entre dos jugadores claves en el esquema de Los Pumas, que cerraron el primer tiempo con una ventaja de 31-14.
El try de Mateo Carreras frente a Gales
El try de Mateo Carreras frente a Gales

Pablo Matera se lució con un kick fenomenal al fondo y Mateo Carreras apoyó un gran try para #LosPumas.
