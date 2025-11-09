Secciones
Video: el fenomenal try de Mateo Carreras frente a Gales

En Cardiff, Pablo Matera metió un kick preciso al fondo y el tucumano Mateo Carreras apareció con velocidad para apoyar el cuarto try de Los Pumas, que cerraron el primer tiempo 31-14 arriba.

Hace 1 Hs

En el Principality Stadium de Cardiff, una combinación perfecta entre Pablo Matera y Mateo Carreras derivó en uno de los mejores tries del partido ante Gales. Matera detectó el espacio libre detrás de la defensa y ejecutó un kick quirúrgico al fondo.

La pelota picó justo en el momento indicado y Carreras, lanzado a toda velocidad, llegó antes que todos para apoyarla y sellar el cuarto try argentino. La acción, precisa y veloz, reflejó la conexión entre dos jugadores claves en el esquema de Los Pumas, que cerraron el primer tiempo con una ventaja de 31-14.

