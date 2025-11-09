Secciones
Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Colapinto corre en Brasil, se define el WTA 250 en Lawn Tennis, Atlético Tucumán recibe a Godoy Cruz y se cierra el Tour 1 de la Liga Argentina en Monteros.

Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?
Hace 2 Hs

Serie A de Italia

8.30: Atalanta-Sassuolo (ESPN 2)

11: Bologna-Napoli (Disney+)

11.10: Genoa-Fiorentina (Disney+)

14: Roma-Udinese (Disney+)

16.30: Inter-Lazio (Disney+)

Mundial FIFA Sub 17

9.30: Fiyi-Argentina (TV Pública / DSports)

9.30: Bélgica-Túnez (DSports)

10.30: Marruecos-Nueva Caledonia (DSports)

10.30: Portugal-Japón (DSports +)

11.45: Croacia-Costa Rica (DSports)

11.45: Emiratos Árabes-Senegal (DSports)

12.30: Bolivia-Catar (DSports+)

12.45: Italia-Sudáfrica (DSports 2)

Liga de España

10: Athletic de Bilbao-Oviedo (DSports 2)

12.15: Rayo Vallecano-Real Madrid (DSports)

14.30: Valencia-Betis (DSports)

14.30: Mallorca-Getafe (ESPN 3)

17: Celta de Vigo-Barcelona (ESPN 2)

Kings League

10.30: Jijantes FC-Rayo de Barcelona (DSports)

12: Saiyans FC-Skull FC (DSports)

13: Porcinos FC-1K FC (DSports)

14: Ultimate Móstoles-El Barrio (DSports)

15: La Capital CF-Los Troncos (DSports)

16: Pio FC-xBuyer Team (DSports)

Liga Argentina de Vóley

11: Vélez-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)

15: Ciudad Vóley-San Lorenzo (Fox Sports 3)

18: UPCN San Juan-Waiwen (Fox Sports)

 21: Tucumán de Gimnasia-Monteros (Fox Sports)

Ligue 1 de Francia

11: Lorient-Toulouse (Disney+)

13: Angers-Auxerre (Disney+)

13: Estrasburgo-Lille (Disney+)

13: Metz-Niza (Disney+)

 16.30: Lyon-PSG (Disney+)

Premier League

11: Aston Villa-Bournemouth (ESPN)

11: Brentford-Newcastle (Disney+)

11: Crystal Palace-Brighton (Disney+)

11: Nottingham Forest-Leeds (Disney+)

13.30: Manchester City-Liverpool (ESPN)

TC 2000

11: Mercedes, Uruguay (TyC Sports)

Test match

11.30: Gales-Argentina (ESPN 2)

NFL (Fútbol Americano)

11.30: Atlanta Falcons-Indianápolis Colts (Fox Sports 3)

15: Tampa Bay Buccaneers-New England Patriots (Disney+)

18: Los Angeles Rams-San Francisco 49ers (Fox Sports 3)

18: Seattle Seahawks-Arizona Cardinals (Disney+)

22: Pittsburgh Steelers-Los Angeles Chargers (ESPN 2)

Bundesliga de Alemania

11.30: Freiburg-St. Pauli (Disney+)

13.30: Stuttgart-Augsburg (Disney+)

15.30: Eintracht Frankfurt-Mainz 05 (Disney+)

Fórmula 1 - GP de Brasil

14: Carrera (Fox Sports / Disney+)

Liga Profesional Argentina

16.30: Boca-River (ESPN Premium / TNT Sports)

19.20: Sarmiento-Instituto (TNT Sports)

19.20: Banfield-Aldosivi (ESPN Premium)

21.30: Tigre-Estudiantes (TNT Sports)

21.30: Atlético Tucumán-Godoy Cruz (ESPN Premium)

Liga Sudamericana de Básquet

17.40: Jorge Guzmán-Universitario de Sucre (DSports)

20.40: Olimpia Kings-Ferro (DSports 2)

WTA - Tucumán Open

Final

19:30: Oleksandra Oliynykova-Mayar Sherif (ESPN 3)

