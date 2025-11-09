Agenda de TV: ¿a qué hora juegan Boca Juniors y River Plate el Superclásico?

Serie A de Italia
8.30: Atalanta-Sassuolo (ESPN 2)
11: Bologna-Napoli (Disney+)
11.10: Genoa-Fiorentina (Disney+)
14: Roma-Udinese (Disney+)
16.30: Inter-Lazio (Disney+)
Mundial FIFA Sub 17
9.30: Fiyi-Argentina (TV Pública / DSports)
9.30: Bélgica-Túnez (DSports)
10.30: Marruecos-Nueva Caledonia (DSports)
10.30: Portugal-Japón (DSports +)
11.45: Croacia-Costa Rica (DSports)
11.45: Emiratos Árabes-Senegal (DSports)
12.30: Bolivia-Catar (DSports+)
12.45: Italia-Sudáfrica (DSports 2)
Liga de España
10: Athletic de Bilbao-Oviedo (DSports 2)
12.15: Rayo Vallecano-Real Madrid (DSports)
14.30: Valencia-Betis (DSports)
14.30: Mallorca-Getafe (ESPN 3)
17: Celta de Vigo-Barcelona (ESPN 2)
Kings League
10.30: Jijantes FC-Rayo de Barcelona (DSports)
12: Saiyans FC-Skull FC (DSports)
13: Porcinos FC-1K FC (DSports)
14: Ultimate Móstoles-El Barrio (DSports)
15: La Capital CF-Los Troncos (DSports)
16: Pio FC-xBuyer Team (DSports)
Liga Argentina de Vóley
11: Vélez-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)
15: Ciudad Vóley-San Lorenzo (Fox Sports 3)
18: UPCN San Juan-Waiwen (Fox Sports)
21: Tucumán de Gimnasia-Monteros (Fox Sports)
Ligue 1 de Francia
11: Lorient-Toulouse (Disney+)
13: Angers-Auxerre (Disney+)
13: Estrasburgo-Lille (Disney+)
13: Metz-Niza (Disney+)
16.30: Lyon-PSG (Disney+)
Premier League
11: Aston Villa-Bournemouth (ESPN)
11: Brentford-Newcastle (Disney+)
11: Crystal Palace-Brighton (Disney+)
11: Nottingham Forest-Leeds (Disney+)
13.30: Manchester City-Liverpool (ESPN)
TC 2000
11: Mercedes, Uruguay (TyC Sports)
Test match
11.30: Gales-Argentina (ESPN 2)
NFL (Fútbol Americano)
11.30: Atlanta Falcons-Indianápolis Colts (Fox Sports 3)
15: Tampa Bay Buccaneers-New England Patriots (Disney+)
18: Los Angeles Rams-San Francisco 49ers (Fox Sports 3)
18: Seattle Seahawks-Arizona Cardinals (Disney+)
22: Pittsburgh Steelers-Los Angeles Chargers (ESPN 2)
Bundesliga de Alemania
11.30: Freiburg-St. Pauli (Disney+)
13.30: Stuttgart-Augsburg (Disney+)
15.30: Eintracht Frankfurt-Mainz 05 (Disney+)
Fórmula 1 - GP de Brasil
14: Carrera (Fox Sports / Disney+)
Liga Profesional Argentina
16.30: Boca-River (ESPN Premium / TNT Sports)
19.20: Sarmiento-Instituto (TNT Sports)
19.20: Banfield-Aldosivi (ESPN Premium)
21.30: Tigre-Estudiantes (TNT Sports)
21.30: Atlético Tucumán-Godoy Cruz (ESPN Premium)
Liga Sudamericana de Básquet
17.40: Jorge Guzmán-Universitario de Sucre (DSports)
20.40: Olimpia Kings-Ferro (DSports 2)
WTA - Tucumán Open
Final
19:30: Oleksandra Oliynykova-Mayar Sherif (ESPN 3)