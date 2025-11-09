La agenda del último día del WTA 125 de Tucumán

El WTA 125 de Tucumán entra en su recta final y se prepara para vivir una jornada a puro tenis. Pero todavía queda lo más importante: las definiciones. Desde las 17, en las canchas del Lawn Tennis Club, se disputará la final de dobles, mientras que a partir de las 19.15 será el turno de la gran final de singles, que enfrentará a la egipcia Mayar Sherif y a la ucraniana Oleksandra Oliynykova.