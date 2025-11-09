La agenda del último día del WTA 125 de Tucumán

El WTA 125 de Tucumán entra en su recta final y se prepara para vivir una jornada a puro tenis. Pero todavía queda lo más importante: las definiciones. Desde las 17, en las canchas del Lawn Tennis Club, se disputará la final de dobles, mientras que a partir de las 19.15 será el turno de la gran final de singles, que enfrentará a la egipcia Mayar Sherif y a la ucraniana Oleksandra Oliynykova.
Será el cierre ideal para una semana que colocó a Tucumán en el mapa del tenis internacional, con jugadoras de primer nivel y un gran acompañamiento del público.
Tras los partidos, se realizará la ceremonia de premiación, y luego habrá un espacio de encuentro y celebración en el predio: los asistentes podrán disfrutar de los food trucks, participar de juegos, sorteos y premios organizados por los sponsors, y compartir el cierre de un torneo que marcó un hito para el deporte tucumano.