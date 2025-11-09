Secciones
Mirá en vivo el partido entre Argentina-Fiyi por el Mundial Sub-17

El equipo conducido por Diego Placente se enfrentará a los oceánicos desde las 9.30, por la TV Pública.

Hace 2 Hs

La Selección Argentina Sub 17 enfrentará hoy a Fiyi, desde las 9.30, en un partido que definirá su posición final en el grupo y la clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar.

El conjunto albiceleste llega con puntaje ideal tras imponerse en sus dos primeras presentaciones. En el debut venció 3 a 2 a Bélgica y luego superó 1 a 0 a Túnez, resultados que lo colocan en lo más alto de su zona con una diferencia de goles de +2.

Por su parte, el seleccionado de Fiyi atraviesa su primera experiencia en un Mundial Sub-17. El equipo oceánico aún no ha podido marcar goles y acumula trece tantos en contra, producto de las derrotas 0-6 ante Túnez y 0-7 frente a Bélgica.

Más allá de que Argentina ya aseguró su pase a la siguiente ronda, el encuentro será clave para definir su posición final y los posibles cruces en la próxima instancia. El técnico buscará mantener el rendimiento mostrado en los dos primeros compromisos y darle minutos a algunos jugadores que aún no tuvieron participación en el certamen.

Temas Selección Argentina de fútbolDiego PlacenteMundial Sub 17
